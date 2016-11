25/11/16, 04:12 − bron: ANP

Artsen bieden vrijdag aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid een lijst aan met behandelingen die niet effectief zijn. De beter-niet-doen-lijst bevat ruim 1300 behandelingen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is dat ze helpen, schrijft de Volkskrant.

Internationale onderzoeken concluderen dat slechts de helft van de ziekenhuisbehandelingen op wetenschappelijk bewijs gebaseerd is. De andere behandelingen zijn gebaseerd op onder meer gezond verstand, empathie en risicomijding.



De NFU, koepel van acht academische ziekenhuizen, wil de komende jaren de hoeveelheid onzinnige zorg terugdringen. Besparing op de zorg is daarbij een belangrijke drijfveer voor de NFU.



Sinds deze week zijn in de databank van de richtlijnen voor medisch specialisten waarschuwingen opgenomen dat terughoudendheid soms de beste optie is.



Onderzoek moet nu aantonen hoe vaak en waarom onzinnige behandelingen worden gedaan.