24/11/16, 01:47 − bron: ANP

© anp. Archieffoto

De Limburgse ziekenhuisgroep Zuyderland in Heerlen en Sittard-Geleen heeft voor donderdag vijf geplande operaties moeten afzeggen, omdat de ziekenhuizen zo vol zijn dat er bijna geen bed meer vrij is.

De betreffende patiënten zijn woensdagmiddag op de hoogte gesteld. Volgens Zuyderland is daarbij zeer zorgvuldig gekeken naar wat medisch verantwoord is. Zo gaan operaties van oncologiepatiënten en spoedingrepen bijvoorbeeld door.



De drukte heeft drie oorzaken: patiënten stromen onvoldoende door naar verpleeghuizen en blijven daardoor langer in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk is.



Noro-virus

Ook veranderende regelgeving rondom de AWBZ zorgt volgens de ziekenhuisgroep voor een slechte doorstroming. Daarnaast zijn in Zuyderland Sittard-Geleen twee afdelingen dicht door het Noro-virus.



Zuyderland kampt niet als enige met drukte. Alle ziekenhuizen in de regio hebben momenteel een tekort aan bedden. Zuyderland bekijkt de situatie momenteel van dag tot dag. Het is dan ook nog niet te zeggen welk effect de drukte heeft op het operatieprogramma van vrijdag.