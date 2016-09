Door: Redactie − 29/09/16, 03:33

© anp.

Migranten met een Marokkaanse, Turkse of Hindoestaanse achtergrond zijn drie tot vier keer vaker dement dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Dat concludeert neuropsycholoog Özgül Uysal-Bozkir na onderzoek onder 2245 ouderen.

Volgens Uysal-Bozkir, die vandaag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat oudere migranten ook gevoeliger zijn voor depressies en eenzaamheid, mogelijk een voorstadium of oorzaak van dementie.



De kwetsbaarheid van migranten komt voort uit een waaier aan factoren, zegt Uysal-Bozkir in de Volkskrant. Zo speelt ook de migratiegeschiedenis een rol bij het onstaan van geestelijke problemen. En vergroot de genetische aanleg op hart- en vaatziekten en diabetes de kans op dementie.



Wiesje van der Flier, hoogleraar aan het VUmc Alzheimercentrum, noemt de bevindingen van Uysal-Bozkir belangrijk. 'Dit is de eerste keer dat hier in Nederland naar gekeken is. Daar moeten we iets mee.'