Redactie − 13/02/17, 22:58

© Anp. Rockdiva Anouk kreeg een oeuvreprijs.

Muziek Anouk is vanaf vandaag 'de grootste rockster van Nederland'. Zij kreeg vanavond de Edison Oeuvreprijs tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Edison Popprijzen in de Gashouder in Amsterdam. De rockdiva was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.

De winnaar in de categorie Oeuvreprijs is @Anouk zij is de eerste vrouw die deze prijs in ontvangst neemt. Gefeliciteerd!¿¿¿¿ — Edisons (@edisonsNL) Mon Feb 13 00:00:00 MET 2017

Volgens de jury is Anouk 'ongrijpbaar, zoals alle grote kunstenaars en artiesten dat zijn'. "Ze is een autonome muzikant die staat voor haar keuzes, voor haar carrière, die zich door niemand van haar eigen visie laat afbrengen."



Niet dat Anouk, al twintig jaar vakvrouw en gevestigde hitmachine, nu kan stoppen. De jury 'kan niet wachten' op de muziek waar de Haagse zangeres de komende decennia nog mee komt.



Anouk werd voor het eerst bekend toen haar single Nobody's Wife de top van de hitlijsten haalde. Dat was in 1997, toen ze nog groepsleidster was. Ze zei toen in Trouw: "Ik weet niet wat me overkomt. Maar ik ga er vanuit dat dit maar even is. Iemand zei laatst tegen me: 'Je zit nu op het zadel van een paard dat draaft als een gek. Hou je dus maar heel goed vast en zorg dat je er niet afvalt. Als je dat lang genoeg volhoudt, ga je vanzelf losser zitten.'"



Dat vasthouden resulteerde vandaag dus in een oeuvreprijs.

Prijzen voor Douwe Bob, Kensington en Broederliefde

Verder werden er prijzen uitgereikt in meerdere categorieën. Zo won Douwe Bob de popprijs voor zijn album Fool Bar. Die cd heet zo omdat het café in het oude atelier van zijn vader zo heet, vertelde hij bij het Songfestival dit jaar aan muziekredacteur Joris Belgers. "Die bar is een eerbetoon aan hem. Omdat dat zijn plek was. In principe is elk nummer dat ik schrijf een soort eerbetoon aan mijn ouders, die hebben me toch gevormd. Niet alleen mijn vader."



Kensington ging er met de prijs vandoor in de categorie rock, voor hun album Control. "De band kleurt keurig binnen de lijntjes", stond in de recensie in Trouw. "Het is confectierock volgens een uitgedacht principe van optimistische bombast gevolgd door emotionele introspectie om dan weer vol op het orgel te gaan." Het album kreeg drie sterren.



Het beste album vorig jaar werd gemaakt door de Rotterdamse rapgroep Broederliefde, met hun Hard Work Pays Off 2. Dat album stootte Frans Bauer van de troon als bestbeluisterde Nederlandstalig album in de Album Top-100. Verder waren er prijzen voor Martin Garrix (beste song), Rotterdam Airlines (beste hiphop), André Hazes Jr. (beste volksmuziek), Klangstof (beste alternative), Indian Askin (beste nieuwkomer) en Typhoon, die de beste videoclip maakte.



De Edison-awards zijn de oudste muziekprijzen van Nederland en worden uitgereikt door een jury. Voorzitter van die jury was dit jaar radiopresentator Ruud de Wild.



Bekijk hieronder de clip van Typhoon, die werd gekozen tot beste muziekvideo van het jaar.