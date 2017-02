Door: Redactie − 13/02/17, 04:13

Op het podium van de Grammy-show ging het in de nacht van zondag op maandag niet alleen over muziek maar ook over politiek. Meerdere artiesten verwezen in hun toespraken direct of indirect naar de nieuwe president. Beyoncé zei dat ze in een wereld wil leven waarin kinderen in de spiegel kijken en zichzelf kunnen voorstellen in het Witte Huis.

De zwangere zangeres bracht op het podium een ode aan het moederschap, waarbij ze werd geïntroduceerd door haar eigen moeder en haar dochtertje in beeld kwam. Twaalf dagen nadat ze bekend maakte dat ze zwanger is van een tweeling, trad ze op bij de uitreiking van de belangrijkste popprijzen in het Staples Center in Los Angeles. Beyoncé is genomineerd in een recordaantal categorieën en kreeg in de aanloop naar de show zondag al de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo. Ze won met Lemonade ook een award voor best urban contemporary album. Het record van meeste Grammy's in een jaar zal ze niet verbreken, daarvoor had ze in elke genomineerde categorie moeten winnen.



In de nacht van zondag op maandag worden in Los Angeles 84 muziekprijzen uitgereikt. James Corden presenteert de show. Vanwege het grote aantal categorieën worden de winnaars van sommige Grammy's eerder op de dag bekendgemaakt. Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft zondag geen Grammy-award weten te bemachtigen. In de categorie beste orkestrale uitvoering streek het Boston Symphony Orchestra met de eer. Het KCO werd genomineerd voor de uitvoering van Prokofievs Symphony No. 5 onder leiding van dirigent Mariss Jansons.

Postuum

© ap. Chance The Rapper.

© getty. Adele op de rode loper bij de Grammy Awards.

Justin Timberlakes hit Can't Stop The Feeling!, het nummer dat hij maakte voor de film Trolls, kreeg de Grammy voor beste lied gemaakte voor visuele media. Jennifer Lopez maakte de prijswinnaar voor de beste nieuwe artiest bekend: Chance The Rapper. In haar aankondiging verwees ze naar het politieke klimaat in de Verenigde Staten. 'Dit is geen tijd om stil te zijn.' Adele won met haar album 25 de prijs voor het beste pop vocal album.



David Bowie won postuum alle Grammy's waarvoor hij was genomineerd. Het album Blackstar van de vorig jaar overleden zanger won de prestigieuze muziekprijzen voor het artwork en de geluidstechniek en als beste alternatieve muziekalbum. Het gelijknamige nummer van de plaat kreeg prijzen voor beste rockuitvoering en beste rocksong. Het 25e studioalbum van de Britse zanger kwam uit op zijn 69e verjaardag in januari van 2016. Twee dagen later overleed Bowie aan leverkanker. Opvallend is dat David Bowie tijdens zijn leven slechts twee Grammy's had gewonnen. In 1985 mocht hij de prijs voor beste muziekvideo in ontvangst nemen voor Jazzin' For Blue Jean. In 2006 kreeg hij een Lifetime Achievement Award.