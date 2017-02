jim Jarmusch − 09/02/17, 18:40

© Mary Cybulsky. Adam Driver als buschauffeur.

Film van de week Ondanks successen in 'Girls' en 'Star Wars-The Force Awakens' ligt Adam Drivers hart bij de auteurscinema van Martin Scorsese en Jim Jarmusch.

Dankzij de HBO-serie 'Girls' groeide Adam Driver (33) in korte tijd uit tot wereldster. Hij veroverde het 'Star Wars'-publiek met zijn optreden als Kylo Ren, een booswicht met heerlijke minachting voor zijn vijanden. Het ultieme ticket voor een Hollywood-carrière, zou je zeggen, maar Drivers hart ligt ergens anders: bij de auteurscinema, getuige zijn optredens in 'Silence' van Martin Scorsese en 'Paterson' van Jim Jarmusch die allebei vandaag in première gaan.



Fans van de acteur kunnen daarbij vanaf dit weekend aanschuiven voor het zesde en laatste seizoen van 'Girls' waarin Driver de rol herneemt die hem zo beroemd maakte. In de hilarische serie, geschreven door Lena Dunham, draait het om vier New Yorkse vriendinnen die zich na hun studietijd door het volwassen leven worstelen.

'Misfit'

Driver is het aan-en-uit liefje van Dunham. Een boomlange, seksueel manipulatieve schobbejak die er genoegen in schept om met ontblote torso rond te lopen, en die het probeert te maken als acteur. Een beetje schutterig ook, en onderkoeld, en zo innemend dat hij vanaf het eerste seizoen, uitgezonden in 2012, uitgroeide tot een idool.



"Een neushoorn die vol in de aanval gaat", zo omschreef Driver zijn personage zelf, "iemand met veel dierlijke karakteristieken die op iets duikt, het opgeeft, en naar het volgende gaat." Terugblikkend op zijn eigen jeugd, repte hij in interviews vaak over een misfit, een jongetje dat brandjes stichtte en na het zien van David Finchers 'Fight Club' zijn eigen vechtclub oprichtte op het schoolplein.

De marine en 'The Juilliard School'

Driver belandde op Broadway, en van daaruit bij 'Girls'.

Op zijn achttiende, een paar maanden na de aanslagen op 11 september 2001, meldde Driver zich bij de marine. Boos op zichzelf en de wereld. Als hij door een ongeluk met een mountainbike niet zijn borstbeen had gebroken, en op medische grond was ontslagen, zou hij als infanterist naar Irak zijn gegaan.



Driver moest zichzelf opnieuw uitvinden, en meldde zich na een eerdere, mislukte poging bij The Juilliard School, de fameuze muziek-, dans- en dramaopleiding in Manhattan, waar ook acteurs als Kevin Spacey en Robin Williams studeerden. Hij deed er auditie met de legendarische 'Now is the winter of our discontent'-toespraak uit William Shakespeare's toneelstuk 'Richard III'. De rest is geschiedenis. Driver belandde op Broadway, en van daaruit bij 'Girls'.



Over de marine blijft hij ondertussen vol lof spreken. Hij vond er kameraadschap en leerde er discipline. Het kostte hem naar eigen zeggen moeite om weer als burger te aarden, maar met zijn keuze voor eigenzinnige filmmakers als Scorsese en Jarmusch bepaalt hij nu zijn weg. Het zijn regisseurs die de uiteinden van de Amerikaanse auteurscinema vertegenwoordigen.

Religieuze opvoeding

Zijn muzikale talent liet hij al zien in een film van van de Coen Brothers, 'Inside Llewyn Davis'.

Om gestalte te geven aan de uitgehongerde Jezuïtische priester in Scorsese's historische Japan-avontuur viel Driver ruim twintig kilo af. Een epos vol geweld dat in schril contrast staat met het kleine, fijnzinnige portret dat Jarmusch maakte van een dichtende buschauffeur en waarin Driver de hartveroverende hoofdrol opeist.



Driver - getrouwd met Juilliard-medestudente Joanne Tucker - kreeg een religieuze opvoeding en zong in het kerkkoor. Zijn muzikale talent liet hij al zien in een film van van de Coen Brothers, 'Inside Llewyn Davis'. Daar lijkt hij nu op voort te bouwen met de Franse cultregisseur Léos Carax, die dit voorjaar begint met de opnamen van een filmmusical op de klanken van de excentrieke Amerikaanse popbroers Sparks. Driver in de driver's seat.