Door: Lodewijk Dros − 08/02/17, 15:02

© ANP. Menno Wigman

Het gedicht 'Denk daaraan!' is niet van de hand van Adolf Hitler. Het is vaak abusievelijk aan de dictator toegeschreven, ook door de Amerikaanse Hitlerbiograaf John Willard Toland. Volgens de Emmense dichter Bart FM Droog is het rond 1906 onder de Duitse titel 'Wenn deine Mutter alt geworden' geschreven door de Duitse dichter en toneelschrijver Georg Runsky.

Het staat niet vast dat het nep is. Maar dat wil ook niet zeggen dat honderd procent zeker is dat het ook door Hitler geschreven is.

Voor de Amsterdamse dichter en essayist Menno Wigman is die wetenschap reden om een essay over het gedicht in te trekken. Zijn artikel - het nawoord van 'Bloemen van het kwaad', een door Paul Damen samengestelde bundel 'dictatorspoëzie' - verscheen als essay in Letter&Geest van 20 februari 2016 onder de titel 'Dichtende despoten'.



De essayist ging daarin in op de vraag: 'Kun je genieten van Hitlers gedichten?' Wigman: "Ik had eerst wat aarzeling over de toeschrijving aan Hitler. Ik heb daarop bij Paul Damen nagevraagd of dat wel klopte. Hij verzekerde me dat het moedergedicht echt van Hitler was."



Damen weigert daarop te reageren en verwijst verder naar de verantwoording in zijn boek. Daarin schreef hij: "Het staat niet vast dat het nep is. Maar dat wil ook niet zeggen dat honderd procent zeker is dat het ook door Hitler geschreven is." Waarna Damen zich in zijn verantwoording toch aansluit bij de opvatting van 'twee proffen' die de eerste coupletten van 'Denk daaraan!' aan Hitler toegeschreven hadden.



Het door Droog gepresenteerde bewijsmateriaal heeft Wigman er van overtuigd dat Hitler niet de maker van het gedicht is. "Het essay over dichtende despoten zal ik niet opnemen in m'n volgende essaybundel. En ik vind het heel vervelend dat ik Trouw hiermee in verlegenheid heb gebracht."