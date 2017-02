Door: Niels Markus − 03/02/17, 13:00

© afp. Een medewerker van het Lego Discovery Center in Berlijn werkt aan een miniatuurversie van de plaatselijke luchthaven. Binnenkort ook een mini-Schiphol in Scheveningen?

Scheveningen krijgt een Lego Discovery Centre. Een hal vol Lego, een maatje kleiner dan Legoland in Denemarken, maar na Oberhausen, Berlijn en Manchester wel pas het vierde Discovery Centre in Europa. Naast een miniatuurversie van Den Haag zullen er vooral heel veel bakken met Lego staan, om zelf dingen mee te bouwen.

Het Haagse stadsbestuur maakt vandaag bekend dat het de attractie wil binnenhalen, nadat Legoland-moederbedrijf Merlin vorig jaar zijn interesse kenbaar had gemaakt. Als Merlin in april de knoop definitief doorhakt, kan het centrum in de meivakantie van 2019 open.



In het oude onderkomen van thermencentrum Vitalizee is nu een casino gevestigd. Dat zal worden gesloopt, en er komt een nieuw gebouw met een diepe kelder voor in de plaats. In de kelder komt het Legocentrum, bovenin en op het dak horeca. Merlin is ook eigenaar van Sealife, dat naast Vitalizee aan de Scheveningse boulevard ligt.



Voor Boudewijn Revis, wethouder stadsontwikkeling, is de komst van de Legospeelhal een teken dat het de goede kant op gaat met Scheveningen. "In het Kurhaus en de Pier zitten nieuwe ondernemers en de Pier heeft een reuzenrad." Bovendien is de boulevard opgeknapt en vergroend.

350.000 bezoekers

Er staat nu nog een bordje dat in de richting van het strand wijst. Dat is precies het probleem. Je staat daar twintig meter van het strand, maar hebt geen idee waar het is. Wethouder Revis

De omgeving van Vitalizee is nu nog een 'lelijke plek met viezigheid en troep', zegt Revis. "Er staat een bordje dat in de richting van het strand wijst. Dat is precies het probleem. Je staat daar twintig meter van het strand, maar hebt geen idee waar het is."



In 2012 had Merlin ook al interesse in het Vitalizee-gebouw. Dat ketste af, vanwege de crisis en omdat het bedrijf Scheveningen niet aantrekkelijk genoeg vond. Met Sealife ging het destijds ook minder. Het overdekte Lego Discovery Centre moet vooral buiten het hoogseizoen mensen naar de badplaats trekken. In de zomer piekt het aantal bezoeken aan Scheveningen, in de herfst, winter en vroege voorjaar is het er stil.



De gemeente rekent op 350.000 bezoekers per jaar. Ter vergelijking: het Mauritshuis trekt een half miljoen bezoekers. Den Haag is meer en meer afhankelijk van het toerisme, zegt wethouder Karsten Klein van stedelijke economie. "We kunnen minder rekenen op geld van de Rijksoverheid. Het Discovery Centre levert banen op, die we hard nodig hebben. Vooral in het ongeschoolde en laaggeschoolde segment." Hij rekent op 45 tot 65 nieuwe banen en jaarlijks zeven à tien miljoen euro extra inkomsten voor de stad.