Door: Joost van Velzen − 30/01/17, 21:30

© Patrick Post. Tim Hofman: "Mijn gedichten gaan over liefde, dood, depressie, seksualiteit, liefde voor taal."

Poëzie Prachtig hoor, poëzie. Maar verkopen doen ze niet, die dichtbundels. Tenzij je Tim Hofman heet.

Wat me vooral opvalt, is dat er zoveel jonge mensen op afkomen Tim Hofman

Je moet drie keer kijken, anders geloof je het niet. Toch is het zo: er staat een poëziebundel in de top-60 van bestverkochte boeken. Niet op nummer 60 maar op nummer 2. Nog achter 'Killerbody dieet' van fitnessvrouw Fajah Lourens, maar vóór 'Judas. Een familiekroniek' van Astrid Holleeder. 'Gedichten van de broer van Roos' van Tim Hofman gaat richting de 20.000 gedrukte exemplaren, waar gearriveerde en gerenommeerde dichters het vaak moeten doen met enkele honderden verkochte bundels.



Hofman is bekend van de televisie (onder meer 'DWDD', 'Spuiten en Slikken', 'Wie is de Mol?'), dat scheelt een slok op een borrel. De variatie in zijn gedichten, waarbij zwaarmoedigheid en lichte woordspelingen elkaar afwisselen, zouden wel eens de andere reden kunnen zijn waarom Hofmans bundel vooral jongeren aanspreekt.



De gedichtenbundel als bestseller. Dat is wel heel zeldzaam, toch?

Tim Hofman: "Ik heb me laten vertellen van wel. We gaan nu naar de vijfde editie, wat betekent dat er dan 19.500 exemplaren van mijn bundel zijn gedrukt. Let wel: gedrukt, niet verkocht."



Maar toch.

"Ja, dat het zó goed zou lopen, dat had ik nooit verwacht. Wat me vooral opvalt, is dat er zoveel jonge mensen op afkomen. Gisteren trad ik op in Arnhem en daar zat de zaal helemaal vol jongeren."



Tekst loopt door onder afbeelding.

© Patrick Post.

Ja, natuurlijk kan ik tegen kritiek van literaire recensenten. Ik snap dat wel. Ik kom ook maar binnenlopen met dat televisiehoofd van mij Tim Hofman

© RV. Tim Hofman - Gedichten van de broer van Roos

Nu was je al bekend van televisie. Is dat de verklaring van de populariteit van je bundel?

"Ik durf het niet te zeggen. Het helpt ongetwijfeld, maar bekend zijn is niet per se de norm voor succes. Er zit wel een vergrootglas op alles wat je doet als je enigszins bekend bent. Dat kan je als dichter een kickstart geven en heeft ook andere voordelen. Zo wil ik het podium dat ik heb ook graag met andere dichters delen. Dichters waar ik mee bevriend ben en die ik ontzettend goed vind - zoals Jordi Lammers, Lennart van Nieuwenhuijzen en Derek Otte - wil ik meenemen in mijn avontuur."



Wie onder de loep ligt, krijgt ook kritiek, bijvoorbeeld van literaire recensenten. Kun je daar tegen?

"Ja, natuurlijk kan ik daar tegen. Ik snap dat wel. Ik kom ook maar binnenlopen met dat televisiehoofd van mij. Maar ik kan wel achter mijn product staan. Ik sta achter al deze gedichten en doe het ook heel heel lang. De teksten van Kurt Cobain en Spinvis spraken me altijd al aan en ik las vroeger graag Jan Cremer en Campert. Het is nooit een bewust besluit geweest om me op de poëzie te storten, ik vind het gewoon een fijne, esthetische vorm."



Wat voor soort dichter ben jij? Omschrijf het soort poëzie in deze bundel eens?

"Ze gaan over liefde, dood, depressie, seksualiteit, liefde voor taal. Het is een golfslag van lichte, zware en technische stukken. Dat eclectische, dat leest misschien ook lekker. Een open dichter, zeg je? Ja, zo kan je het best omschrijven. Ik ga niet iets weglaten omdat een onderwerp gevoelig ligt. Als het zaken zijn die ik goed vind in het kader van de poëzie, dan gebruik ik ze."



'Gedichten van de broer van Roos' van Tim Hofman. Uitgeverij Meulenhoff. 88 pagina's.