Door: Joris Belgers − 14/01/17, 22:48

© anp. Martin Garrix tijdens het Amsterdam Dance Event.

popprijs Dj en wereldster Martin Garrix heeft dit jaar de Popprijs gekregen, de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor popmuziek die elk jaar wordt uitgereikt op het Noorderslag-festival.

Volgens de jury verdient de 20-jarige dj de prijs om zijn drang tot vernieuwing, zijn miljoenenpubliek van Los Angeles tot Tokio, en zijn feilloze gevoel voor pophits. Martijn Garritsen kon zelf niet aanwezig zijn, maar noemde het in een videoboodschap een ongelooflijke eer.



Garritsen was zaterdag voor een clipshoot in Schotland. Rocker Jett Rebel nam het traditionele Noorderslag-optreden daarom van hem over. Rebel werd zelf dus niet de winnaar van de Popprijs 2016, ondanks de opzichtige soundcheck van zijn band vanachter het gordijn, even voor de aankondiging.



Ook de gitaren van vooraf getipte prijskandidaten Kensington of De Staat moesten zwijgen, en plaatsmaken voor de draaitafels, laptopjes en slimme productietechnieken van de jonge Amstelvener, die zonder misverstand met recht wordt bekroond om diens status als Nederlands grootste popster van het moment.

Ongeëvenaard

Natuurlijk kan daar scepsis zijn. Dit jaar ging de jury misschien niet zozeer om de artistieke inhoud, dan was de prijs voor het veel geprezen De Staat op z'n plaats geweest. Of om het feit dat je als bandje maar mooi vijf keer de Ziggo kan uitverkopen - een reden waarom Kensington hem nu wel eens verdiende. Maar, Garrix verkoopt álles wat hij aanraakt.



We noemen zijn single 'In the name of love', met zangeres Bebe Rexha - in de Verenigde Staten goed voor platina, ofwel, een miljoen verkochte singles. We noemen zijn samenwerking met popicoon Justin Bieber, of zijn headlinerstatus in de EDM-wereld, maar ook al op mainstreampopfestivals zoals op het Amerikaanse popfestival Coachella. En sowieso, diens status als internationaal dance-icoon. Er is geen enkele Nederlandse popartiest die daaraan kan tippen.



Daarom is de Popprijs 2016 bovenal een bevestiging van populaire dance - EDM - als popmuziek, op een vergelijkbare manier als de onderscheiding voor New Wave dat vorig jaar was voor hiphop. Een bevestiging dat elektronische muziek - al jaren zo ongeveer het belangrijkste culturele exportproduct van Nederland - serieus wordt genomen in de popwereld.

Popprijs

De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Eerdere winnaars waren onder meer The Common Linnets, Anouk en De Jeugd van Tegenwoordig.



De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay.



Eerder op de avond werden ook de IJzeren Podiumdieren toegekend, de prijzen van de popsector. TivoliVredenburg in Utrecht werd daarbij uitgeroepen tot beste poppodum van Nederland. Eurosonic Noorderslag kreeg de prijs voor beste festival.