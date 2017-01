Door: Belinda van de Graaf − 09/01/17, 23:26

Zijn Franse film 'Elle' bezorgde regisseur Paul Verhoeven de lang verhoopte Amerikaanse filmprijs (zie kader). Maar het prijzengala van de Golden Globes stond , zoals veel in de VS, vooral in het teken van aankomend president Trump. De filmwereld moet niets van hem hebben.

Hollywood-icoon Meryl Streep, die een oeuvreprijs kreeg, nam de gelegenheid te baat om in een geïnspireerde speech het belang van outsiders & foreigners voor de Amerikaanse cultuur te onderstrepen. Ze vervolgde met een uithaal naar Donald Trump, en met name diens imitatie van een invalide reporter. "It kind of broke my heart", aldus Streep, "de vernedering van iemand die minder geprivilegieerd is, minder machtig, en niet in staat is terug te vechten."



Streeps bewogen toespraak, waarin ze ook opriep de persvrijheid te bewaken, ging gisteren de hele wereld over. En wat deed Trump? Die twitterde dat Streep een overschatte actrice is, een supporter van zijn verslagen rivaal Hillary Clinton. Hij zei niet verbaasd te zijn door kritiek van het liberale filmvolk. En passant ontkende hij de invalide journalist te hebben bespot. En daarmee werd de verhouding tussen de Amerikaanse filmindustrie en de aankomende Amerikaanse president meteen op scherp gezet. Ook door gastheer Jimmy Fallon (bekend van 'The Tonight Show') en andere Golden Globe-winnaars onder wie de Britse komiek Hugh Laurie die zijn prijs zei te accepteren in naam van psychotische miljardairs wereldwijd.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 januari 2017

Diversiteit

Temidden van alle Trump-kritiek gingen de meeste Golden Globes (zeven in totaal) naar de musical 'La La Land', de elegante liefdesbrief van regisseur Damien Chazelle aan Hollywood. 'Moonlight' waarmee de Afro-Amerikaanse regisseur Barry Jenkins het aangrijpende verhaal vertelt van een zwarte, homoseksuele jongen, werd uitgeroepen tot het beste drama. Een opsteker voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap die zich de afgelopen jaren niet of nauwelijks gerepresenteerd zag bij de Amerikaanse filmprijzen, met name de Oscars. Als de Golden Globes als indicator gelden voor de Oscars zal de strijd zich volgende maand bij de uitreiking daarvan toespitsen op 'La La Land' en 'Moonlight'.



Hollywood, dat zich al een tijdje buigt over het diversiteitsvraagstuk, bekroonde meer zwarte verhalen, en dan ging het met name om tv-producties. Zo viel niet alleen de Netflix-serie 'The Crown' over Elizabeth II in de prijzen, er was ook een Golden Globe voor de true crime-serie 'The People v. O.J. Simpson', evenals voor 'Atlanta', een comedy-serie over de rap-scene, 'Fences' van Denzel Washington, en 'Black-ish', een sitcom over een Afro-Amerikaanse familie met Tracee Ellis Ross. Die droeg haar prijs op aan vrouwen die zich in het filmvak gemarginaliseerd voelen. Racisme en seksisme zijn in de Amerikaanse filmindustrie voorlopig hot topics, gegarandeerd tegen de zin van Trump.