Taal Er bestaan heel gezellige grammaticale constructies in het Nederlands. Het klinkt misschien verrassend, maar 'gezelligheid' is een heuse grammaticale eigenschap. En wel van een paar bijzondere constructies met telwoorden.

Ik heb het over de constructie met z'n drieën. Dat heeft al meteen iets gezelligs, omdat het een gevoel van gezamenlijkheid uitdrukt. Maar dat is nog niet alles. In zijn gewone vorm kun je daar bijna elk getal invullen: met z'n tienen, met z'n vijfentwintigen, met z'n driehonderdvierentachtigen, dat is allemaal tot op zekere hoogte best mogelijk. Als het maar een groep is.



Het wordt echter anders wanneer je z'n vervangt door ons. Dan is met ons drieën of met ons vijven nog wel te doen, maar met ons tienen wordt al een beetje gek, en met ons zevenentachtigen is bijna onmogelijk. De constructie met ons eist blijkbaar meer gezelligheid dan die met z'n.



Nog een graadje sterker wordt het als je van het telwoord ook nog een verkleinwoord maakt. Dan krijg je met ons tweetjes of hooguit met ons viertjes, maar met ons twaalfjes is dan al te veel. Met ons met verkleinwoord is nog veel gezelliger.

Gezellig groepje

Vergelijkbaar hiermee is wij drieën, waar wij twaalven misschien nog net kan, maar wij twaalfjes is volslagen onmogelijk, terwijl wij viertjes nog wel voorstelbaar is.



Verkleinde telwoorden kunnen dus alleen maar bij een 'gezellig groepje.' Waarom is dat? Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de sociale functie van de taal. Blijkbaar vinden we het prettig om niet alleen in kille aantallen te spreken, maar om daar af en toe bij uit te drukken "Hé, gezellig!"