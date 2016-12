Door: Redactie − 29/12/16, 02:49

© reuters. Debbie Reynolds (links) en Carrie Fisher in 2015.

Debbie Reynolds, actrice en moeder van Star Wars-actrice Carrie Fisher, is overleden op 84-jarige leeftijd. Haar dochter Carrie (60) overleed een dag eerder aan de gevolgen van een hartaanval. Dat heeft de zoon van Reynolds, Todd Fisher, bevestigd.

Reynolds maakte haar filmdebuut in 1950 en brak twee jaar later definitief door met haar hoofdrol in de filmmusical Singin' in the Rain. Ze acteerde in films, op televisie (in The Debbie Reynolds Show, waarvoor ze een Golden Globe nominatie ontving) en op het toneel. Ze kreeg onder meer een SAG award voor haar oeuvre.



In 1979 richtte ze de Debbie Reynolds Dance Studio op in Los Angeles. De school bestaat nog steeds. Reynolds was ook eigenaar van een hotel in Las Vegas.



Reynolds trouwde drie keer en kreeg dochter Carrie met haar eerste man, zanger Eddie Fisher. Carrie was ook actrice en werd wereldberoemd door haar vertolking van prinses Leia in de Star Wars-films van George Lucas. Dit jaar kwam Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds uit, een documentaire over Reynolds en haar beroemde dochter.



Een dag na het overlijden van haar dochter werd Reynolds in het ziekenhuis opgenomen nadat ze onwel was geworden in het huis van haar zoon Todd. Reynolds zou een beroerte hebben gehad. Na haar overlijden verklaarde hij tegenover Variety dat Reynolds 'bij Carrie wilde zijn'. Of de actrice daadwerkelijk overleed aan de gevolgen van een beroerte, is nog niet bevestigd.



Hollywoodsterren spreken zich op Twitter lovend uit over Reynolds en brengen hun condoleances over aan haar familie. Ze delen onder meer hun favoriete liedjes van Reynolds.