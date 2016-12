Door: Joost van Velzen − 28/12/16, 12:53

Marieke Nijkamp: 'De wetenschap dat ik nu een groot publiek heb, geeft me wel het gevoel dat mensen nu met me meekijken als ik schrijf'.

Succes De Twentse schrijfster Marieke Nijkamp stond vanuit het niets op de bestsellerlijst van The New York Times. Ze bereikt nu een groter publiek dat ook meer verwacht.

Ineens stond ze daar, tussen de grote namen van de literatuur, in de beroemdste krant van de wereld. Marieke Nijkamp, 30 jaar, haalde in maart de bestseller top-10 voor jeugdboeken in The New York Times met haar roman 'This Is Where It Ends'. Waarmee de Twentse schrijfster dus bewees dat het wel degelijk kan: vanuit het niets debuteren met een bestseller. Internationaal.



Nijkamps boek, over een schietpartij op een Amerikaanse high school, verscheen in het Engels en na de notering in de NYT ook in het Duits, Spaans, Italiaans en Turks. En in het Nederlands. "Dat blijft toch een kick, om een boekwinkel binnen te lopen en dan mijn eigen boek te zien liggen", vertelt Nijkamp, die haar verhalen zelf in het Engels schrijft en blijft schrijven. "Het is echt een heel bijzonder jaar geweest. Het ging allemaal zo snel. Het boek is op 5 januari in Amerika verschenen en in maart is het op die bestsellerlijst terechtgekomen."

Beginner

Nijkamp heeft in de VS inmiddels ruim 100.000 boeken verkocht. Dat bleef niet onopgemerkt. Zo werd ze uitgenodigd voor grote literaire evenementen in Amerika, van Charleston tot Kentucky. Dat was wel even wennen. Nijkamp: "Er gaan allerlei deuren voor je open. Soms ook best eng. Ik dacht: ja, maar dát zijn toch échte schrijvers en ik begin pas." Het succes is haar niet naar de bol gestegen. Zo blijft Nijkamp gewoon in Twente wonen ("Daar is het lekker ongedwongen.") en ook de manier waarop ze haar schrijverschap benadert verschilt niet wezenlijk van de periode voor 'The New York Times'. "Al is het gevoelsmatig wel anders nu. De wetenschap dat ik nu een groot publiek heb, geeft me wel het gevoel dat mensen nu met me meekijken als ik schrijf. Het verwachtingspatroon is veranderd."



Bovendien zorgt zo'n hoge notering in de NYT niet uitsluitend voor een eindeloze polonaise. Zo waren Nederlandse recensenten kritisch over de young adult roman van Nijkamp. "Al heb ik daar niet zo heel veel moeite mee, hoor. Ieder zijn smaak. Ik heb het boek geschreven dat ik wilde schrijven, dat is voor mij het belangrijkste. Bovendien kun je ook iets leren van de kritiek en dat meenemen bij mijn volgende boek."

Populair tijdens de feestdagen

Dat verschijnt begin 2018. Het is al 'onder redactie', zoals dat heet en op weg naar een proefdruk. De nieuwe Nijkamp gaat grofweg over een meisje dat terugkeert naar Alaska om uit te zoeken of haar beste vriendin zelfmoord heeft gepleegd of vermoord is. Het wordt een boek voor de leeftijd 12+ maar volgens Nijkamp worden haar boeken door mensen van allerlei leeftijden gelezen.



Maar voorlopig blijft haar doorbraakroman nog wel even nasudderen, vooral in Amerika. Nijkamp: "Sinds een week of twee staat 'This Is Where It Ends' wéér op de lijst van de NYT. Blijkbaar was het een populair kadootje voor de feestdagen."