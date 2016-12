Redactie − 26/12/16, 08:26

icoon "Vanaf dat hij solo ging is hij het tienerimago van Wham! wel ontgroeid. Hij heeft absoluut mooie platen gemaakt, met een van God vergeven stem." Dat zegt popmuziekkenner Leo Blokhuis over George Michael. De zanger overleed zondag in zijn huis in het plaatsje Goring-on-Thames in de regio South East England op 53-jarige leeftijd.

Volgens Blokhuis heeft Michael altijd tegen veel vooroordelen moeten vechten en was hij later niet te beroerd om dingen in zijn platen te benoemen.



"Hij was bezig met nieuw werk en ik was reuze benieuwd hoe dat eruit zou zien", stelt Blokhuis. George Michael was begonnen aan een documentaire "waarin hij veel zou vertellen, dat was interessant geweest".



Blokhuis roemt de manier waarop de zanger zijn werk en muziek aanpakte: "Hij had bijna de aanpak van een singer/songwriter, heel integer in zijn werk. Het was echt meer dan een commercieel dingetje."



Met de band Wham! is George Michael twee keer in de Top 2000 van 2016 terug te vinden, waarvan het liedje Last Christmas op plaats 530 zijn hoogste notering is. Als soloartiest staat Michael acht maal in de Top 2000, met onder meer samenwerkingen met Elton John en Queen.

Ontdaan

Direct na het bericht dat zanger George Michael was overleden barstten de reacties los op Twitter. Veel mensen, ook uit de muziekwereld, reageerden geschokt.



Wham!-collega Andrew Ridgeley zegt ontdaan te zijn door "het verlies van mijn geliefde vriend". Elton John uit in soortgelijke bewoording zijn verdriet. Op Instagram gedenkt de zanger George Michael met een foto en de tekst: "Ik ben diep geschokt. Ik heb een geliefde vriend verloren - de aardigste, meeste edelmoedige persoon en een briljant artiest. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en al zijn fans."



"Kan 2016 NU oprotten?", vraagt zangeres Madonna zich af op Twitter.



Duran Duran, begin jaren 80 de rivaal van Wham! schrijft: "2016 - het verlies van nog een groot talent. Al onze liefde en sympathie gaan naar George Michaels familie."



Tito Jackson van The Jacksons laat via Twitter weten heel bedroefd te zijn om het verlies van 'my good friend'. "God bless you and may you rest in peace".



Zanger Bryan Adams, bekend van hits als Please Forgive Me en (Everything I Do) I Do It For You, zegt het nieuws over de dood van Michael nog niet te kunnen geloven: "Zo'n fantastische zanger en mooi mens, veel te jong om ons nu al te verlaten".



De Britse zanger Howard Jones die in de jaren tachtig scoorde met nummers als Hide And Seek, noemt Michael "een van de grootste zangers en songwriters die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht". "I'm really saddened .. a lovely man".



In veel tweets wordt Michael in één adem genoemd met andere popartiesten die ons in 2016 zijn ontvallen, zoals Glenn Frey, David Bowie, Prince en Rick Parfitt van Status Quo.



Dj Gerard Ekdom schreef "NEE?!!? George Michael? Ben verdrietig. Wat een takkejaar voor de muziek. George Michael. 53 jaar. Ik ben gewoon echt verdrietig."



Dj Michiel Veenstra zegt: "Dat wordt weer een paar uur liedjes opzetten vannacht... #ripgeorgemichael." En dj Domien Verschuuren twittert: ,,George Michael. Niet, toch? Op Eerste Kerstdag?! #lastchristmas"



Zanger Jan Rot toont zich ook geschrokken: "Sodeballen, George Michael dood (53)? We hadden het nog over Wham! vanmiddag, voor @OOR ben ik bij hun afscheidsconcert in Wembley geweest."



RTL-Amerikacorrespondent Erik Mouthaan herinnert zich iets uit zijn jeugd: "Grootste compliment dat ik op middelbare school ooit kreeg was dat ik in de verte wel wat leek op George Michael. George Michael worstelde op jonge leeftijd met seksualiteit. Schreef zijn mooiste nummer over overleden minnaar."