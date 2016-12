Redactie − 26/12/16, 00:16

© Anp. George Michael, hier in zijn jonge jaren.

Overleden Onverwacht is zondagnacht zanger George Michael overleden. Dat heeft zijn management gezegd tegen de BBC. Michael, bekend van onder meer Wham! en zijn album Faith, werd 53 jaar.

© afp. George Michael, hier in 2011.

In een statement zei zijn publicist dat Michael 'vredig' in zijn eigen huis is gestorven. Volgens de politie waren er geen verdachte omstandigheden, meldt de BBC. De familie wil verder nog geen commentaar geven. Duidelijk is wel dat een ambulance rond 13.30 uur op zondag naar het landgoed van Michael werd geroepen.



Michael, van wie de volledige naam Georgios Kyriacos Panayiotou was, was een van de succesvolste Britse artiesten uit de jaren tachtig en negentig. Eerst maakte hij fuore met Wham!, waarmee hij vooral jonger publiek trok. Zijn eerste album van zijn solocarrière, Faith, werd eind jaren tachtig bijna meteen een klassieker. Hij was een popster die zijn eigen imago als tieneridool veel meer dan waarmaakte.



Michael had met Wham! klassiekers als 'Wake me up, before you go go' en 'Last Christmas'. Het leidde uiteindelijk tot miljoenen verkochte albums, wat hem ook miljoenen ponden opleverde. Hij was een van de rijkste Britse artiesten. In Nederland scoorde hij negen nummer 1-hits.



Pas laat in zijn carrière kwam de Britse popster uit voor zijn homoseksualiteit. Hij maakte er het nummer Outside over, verwijzend naar de manier waarop zijn seksualiteit naar buiten kwam: hij maakte toespelingen tegen een undercoveragent. Legendarisch was zijn optreden bij tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert, toen zijn eigen partner Anselmo ook stervende was aan aids.



De eigenzinnige Michael kende ook depressies en werd in 2006 gearresteerd voor drugsbezit. In de vier jaar die volgden gebeurde dat nog drie keer, waarbij hij een keer door de voorruit van een winkel reed, dronken en high. Het tekende het drank- en drugsprobleem waar de megaster vaak mee te maken had. De muziek werd minder, de drugs steeds meer. Toch kon hij zich redden, met de klassiekers uit zijn muzikale verleden.



In 2011 hing zijn leven 'aan een zijden draadje', zoals hij zelf destijds zei. Hij viel ten prooi aan een zware longontsteking, die hij overleefde omdat een buisje in de luchtpijp werd aangebracht.