Bewerkt door: redactie − 26/11/16, 00:45 − bron: ANP, Belga

© afp. David Hamilton in 2013 voor één van zijn foto's.

De Britse fotograaf David Hamilton is op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Parijs overleden. Hamilton zou zelfmoord hebben gepleegd. Hij werd bekend door portretten van jonge vrouwen. Het zijn vaak foto's van schaars geklede meisjes, in een romantische, soft-focus stijl.

Die foto's van naakte tieners maakte hij in de jaren zestig en zeventig. Aan het eind van de vorige eeuw werd hij beschuldigd van kinderpornografie. Tot een veroordeling kwam het nooit. De laatste tien jaar van zijn leven was er juist weer veel belangstelling en waardering voor Hamiltons werk. Zijn foto's verschenen in talloze modebladen, zoals Vogue en Elle.



De Franse televisiepresentatrice Flavie Flament beschuldigde Hamilton er een aantal dagen geleden van haar als tiener verkracht te hebben. De fotograaf ontkende de beschuldigingen en zei haar te zullen aanklagen voor smaad. 'Ik ben onschuldig en moet ook zo behandeld worden', zei hij dinsdag nog in een verklaring aan het Franse persagentschap AFP.



Hamilton was ook filmregisseur. Hij maakte onder meer Tendres Cousines (1980) en Un été à Saint-Tropez (1984). Vooral zijn eerste film Bilitis (1977) met de Amerikaanse actrice Patricia D'Arbanville en muziek van Francis Lai trok destijds volle zalen.



Hamilton groeide op in Londen, ging als jongvolwassene naar Parijs en woonde een groot deel van zijn leven in Frankrijk. Vrijdag vonden hulpdiensten hem naast medicijnen in zijn woning in Parijs. Naar de precieze doodsoorzaak wordt onderzoek gedaan.