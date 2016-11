Door: Quirijn Visscher − 25/11/16, 16:57

De halve hectare geschiedenis van het beroemde automerk trok zo'n twintigduizend bezoekers per jaar

Erfenis In Hillegom sluit per 1 december het privémuseum van Piet den Hartogh, met 's werelds grootste collectie antieke Fords. Wat moet ermee gebeuren?

Van model-A uit 1903 tot stationcars uit de jaren veertig

Helemaal bovenin, achter een kantoorraampje in een oude bloembollenopslag in Hillegom, zat altijd Piet den Hartogh. Elke dag. Tot aan zijn dood in 2010. Hij keek daar uit over rijen vooroorlogse Fordjes. Den Hartogh bezat daarvan de meeste ter wereld: 214 originele exemplaren, waaronder veertig model-T's. Een oorkonde van het Guinness Book of Records in zijn Ford Museum bevestigt: het is de grootste privécollectie. Maar record of niet, de erfgenamen sluiten het museum 1 december.



Wat gaat er gebeuren met de Fordjescollectie die transportondernemer Den Hartogh wereldwijd verzamelde? Koen Blok durft het echt niet te zeggen. De 55-jarige museummanager loopt door het halve hectare grote gebouw waar bezoekers, nu het nog kan, glimmende A- tot en met T-Fords fotograferen. Blok is woordvoerder van de erfgenamen. "Piet zei tegen hen: dit is mijn hobby; jullie zien later maar wat je ermee doet."



Het Ford museum van de Familie Den Hartogh gaat per 1 december sluiten

Uitzondering op de regel

Den Hartogh genoot van de ritjes in zijn Fords en Lincolns. Dat deed hij met zijn vrouw en met zijn vrienden prins Bernhard en Freddy Heineken

Den Hartogh creëerde een unieke collectie. Alle auto's kunnen rijden, van de oudste officiële Ford, een model-A uit 1903, tot de halfhouten Ford-stationcars uit de jaren veertig, de Woodies. "Piet den Hartogh stelde drie criteria aan de auto's in zijn museum: ze moesten zijn bezit zijn, in originele staat verkeren en kunnen rijden", zegt Blok wijzend op een zescilinder model-K uit 1906, een geflopte T-voorloper. "Ford bouwde slechts 25 K-Fords. Dit is één van de drie in Europa."



Blok opent in een rijtje zwarte T-Fords de zeldzame Center Door-versie. De deur zit op een rare plek. Een T-Ford mag door de massaproductie met de lopende band synoniem zijn voor standaardisering, de collectie in Hillegom toont juist uitzonderingen op deze regel. "Een gewone 'T' kost 20.000 euro; deze Center-Door gaat voor anderhalve ton niet weg", zegt Blok. Hij vervolgt de tocht door de hallen met nagebouwde stadsdecors. Op naar Fords luxemerk Lincoln. "Al Capone-modellen."



Den Hartogh genoot van de ritjes in zijn Fords en Lincolns. Dat deed hij met zijn vrouw op zondag en met zijn vrienden prins Bernhard en biermagnaat Freddy Heineken. Geëxposeerde foto's getuigen daarvan. De prins schonk een Ford V-8 uit zijn verlovingsjaren. Heineken deed een T-Ford-brandspuit cadeau, afkomstig van een opgekochte limonadefabriek. Daarnaast kocht Den Hartogh Fords als hij op zakenreis was. Blok: "Lange tijd betaalde je voor oude Fords de schrootprijs."



© Patrick Post.

Bezoekers

Het is hun bedoeling deze collectie in één keer te verkopen en zo bijeen te houden

Maar de herinnering aan de T-Ford vervaagt. Grote investeringen zijn nodig om ruim twintigduizend bezoekers per jaar te blijven trekken. Niet alleen Nederlanders. "Sommige Amerikanen op een cruise in Amsterdam slaan de stad over voor dit museum", zegt Blok. "Ook Engelsen, Belgen en Duitsers zie ik vaak." Maar de schoorsteen kan zonder grondige, prijzige modernisering niet blijven roken in het ongesubsidieerde privémuseum. De erfgenamen verkiezen sluiting.



"Het is hun bedoeling deze collectie in één keer te verkopen en zo bijeen te houden", zegt Blok. "De Ford Motor Company blijkt niet geïnteresseerd. Via de eigenaar van het Louwman-automuseum in Den Haag wordt nu een geïnteresseerde gezocht. Wereldwijd." Zelf zoekt Blok ander werk.