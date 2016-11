25/11/16, 01:08 − bron: ANP

Jarenlang keken bezoekers van het Museum Volkenkunde in Leiden bewonderend naar de zogeheten Mixteekse schedel, een menselijke schedel versierd met mozaïek in de vorm van een slang. Maar het topstuk blijkt vals te zijn.

Op Radio 1 is door conservator Martin Berger in een interview uit de doeken gedaan dat het stuk in de jaren zestig was aangekocht voor omgerekend 20.000 euro. Het zou gaan om een schedel van de Mixteken, een volk vergelijkbaar met de Azteken en Maya's. Zij bewaarden dit soort schedels in grafkelders.



Berger heeft nu ontdekt dat de steentjes zijn vastgelijmd met lijm uit de vorige eeuw. Ook zou het gebit te goed bewaard gebleven zijn voor een schedel die eeuwenlang onder de grond gelegen heeft. Waarschijnlijk heeft een Mexicaanse tandarts de schedels zelf opgeknapt en verkocht aan zo'n twintig musea in Europa, de VS en Mexico.



Ander verhaal

Het museum heeft besloten om open te zijn over de geschiedenis van de schedel. 'Bij ons zijn de afgelopen zestig jaar honderdduizenden bezoekers langs de schedel gelopen die dachten dat hij echt is. We laten de schedel nu maar gewoon staan, en vertellen dit verhaal erbij.'



De Mixteekse schedel maakt deel uit van de tentoonstelling Topstukken onder de loep, over onderzoek naar museumstukken.