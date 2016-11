Door: Meindert vander Kaaij − 24/11/16, 22:36

Twee loden kokers die in de Nieuwe Kerk in Delft zijn gevonden, werden gisteren geopend.

Het waren geen munten, maar twee opgerolde perkamenten die vanmiddag uit de mysterieuze loden kokers kwamen. Deze kokers - een uit 1924 en de ander uit 1834 - werden vorige week onverwacht ontdekt bij de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft. Waar normaal gesproken de opening geschiedt in kleine specialistische kring, mocht nu de hele wereld van dat moment getuige zijn.



Een tikje nerveus door de camera's en journalisten die hem op de in witte handschoenen gestoken handen keken, peuterde Wilco Blaak, directeur van de Nieuwe en Oude Kerk, met een pincet de twee perkamenten tevoorschijn. Hij begon bij de jongste vondst, die uit 1924. Voorzichtig rolde hij het papier uit en las hardop de inhoud op. Het document vertelde het verhaal dat bij de restauratie van de Nieuwe Kerk in 1924 een koker was gevonden en dat zij die koker hadden teruggeplaatst, samen met een nieuwe boodschap voor de toekomst.



Blaak ging snel naar het volgende perkament dat een veel langer papier bleek te zijn met daarop zo'n veertig à vijftig namen van officieren en soldaten die in december 1832 tijdens de verdediging van de Citadel van Antwerpen waren 'gesneuveld of gekwetst'.

Afscheiding

Het ging dus om soldaten die voor Nederland in actie kwamen toen boze Belgische burgers in 1830 in opstand kwamen tegen de Nederlandse koning Willem I. Dit wapengekletter leidde uiteindelijk tot de afscheiding van België. Aanvankelijk hadden de regeringslegers de drie belangrijkste zuidelijke citadellen - die van Maastricht, Luxemburg en Antwerpen - stevig in handen. Totdat de Fransen zich met het conflict gingen bemoeien.



Tijdens het zogeheten Beleg van Antwerpen namen de Franse kanonnen de Nederlanders onder vuur met 'monstermortieren'. De beschietingen duurden 24 dagen, voordat de Nederlanders hun verzet opgaven. Aan Nederlandse kant konden 370 soldaten het beleg niet navertellen.



De afscheiding van België in 1834 betekende een flinke deuk in het zelfvertrouwen van het zo prille koninkrijk. Om toch niet bij de pakken neer te zitten werden op veel plaatsten memorieborden geplaatst voor omgekomen soldaten. In de Nieuwe Kerk, waar alle Oranjes begraven liggen, verscheen zo'n epitaaf voor de kapiteins Schutter en Van Hoey Schildhouwer van Oostee.



Achter deze marmeren plaat troffen bouwvakkers in een nis de kokers aan. Niemand heeft zich ooit afgevraagd wie die kapiteins eigenlijk waren en waarom ze in Delft en niet elders werden geëerd. Volgens Blaak is over dit tweetal alleen bekend dat zij de Militaire Willemsorde hebben gekregen. "Zij moeten dus moedig zijn geweest, maar hoe precies, dat moeten we uitzoeken. We willen ook weten wie al die soldaten op het perkament zijn", zegt Blaak enigszins verlekkerd.



Als straks het memoriebord wordt teruggeplaatst gaan er niet twee maar drie loden kokers de nis in. Het is nog de vraag wat in die derde capsule over onze tijd moet.