Door: Isabel Baneke − 23/11/16, 19:50

© Meulenhof. Cover van het boek 'Pogingen iets van het leven te maken'.

Zijn eerste 'dagboek' won vanavond de NS Publieksprijs. Maar wie is Hendrik Groen toch, de fictieve bejaarde uit Amsterdam-Noord die al twee jaar in het geniep zijn levensverhalen neerpent?

© Meulenhof.

Ondanks de grote schare oudere, internetloze fans, is 'Pogingen iets van het leven te maken' verkozen tot Boek van het Jaar. Het 'dagboek' van een 83-jarige in een Amsterdams seniorencomplex versloeg vanavond onder meer 'De Amerikaanse prinses', 'Gij Nu' en 'Neem een geit' in de strijd om de NS Publieksprijs.



Maar wie krijgt de sculptuur, 7500 euro en een jaar lang gratis reizen in de eersteklascoupé van de trein eigenlijk? Hoewel het boek ruim twee jaar geleden verscheen, is de werkelijke identiteit van Hendrik Groen nog altijd niet bekend. Alleen uitgever Meulenhoff weet wie zijn pen vasthoudt.

'In de schaduw is het beter'

In 2013 probeert toenmalig redacteur van Het Parool Paul Arnoldussen als eerste de naam van de schrijver te achterhalen. Voordat 'Pogingen' wordt gepubliceerd, schrijft Groen namelijk al dagelijks stukjes op de website van het voormalige literaire tijdschrift Torpedo.



Arnoldussen vindt een e-mailadres en er komt contact. "Vergeef mij, het is niets persoonlijks, u lijkt mij een journalist uit het goede Hollandse hout, maar van een ontmoeting in levende lijve wil ik afzien", schrijft Groen. "In de schaduw is het beter."



Over zijn naam houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. Wel leidt het mailverkeer, dat wordt afgedrukt in Het Parool, tot het eerste boek van Groen. Naar aanleiding van het artikel benadert uitgeverij Meulenhoff de bejaarde dagboekschrijver en zes maanden later verschijnt 'Pogingen'.

Mysterie

Daarmee groeit niet alleen de populariteit van Groen, maar ook de nieuwsgierigheid naar zijn ware 'ik'. De afgelopen jaren zijn vele namen genoemd. Zou het Arnon Grunberg zijn, die als schrijver eerder poseerde als Marek van der Jagt? Kluun misschien? Of Trouw-columnist en verpleeghuisarts Bert Keizer? Iedere verdachte ontkent stellig schuil te gaan achter Hendrik Groen.



Afgelopen april lijkt het mysterie te zijn opgelost. De Volkskrant onthult dat Hendrik Groen werkelijk Peter de Smet heet. De redactie heeft De Smet, een 61-jarige oud-muziekleraar uit Amsterdam, ontmaskert via een reactie op een literair weblog. Daarin schrijft een medewerker van uitgeverij Liverse de naam van de bestsellerschrijver. Ook details in het boek wijzen in de richting van De Smet.



De Volkskrant confronteert de Amsterdammer met zijn bevindingen. Maar De Smet, die houdt zich van de domme. Zou het 'm zijn?