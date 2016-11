redactie − 23/11/16, 14:01 − bron: ANP

Een handgeschreven gedicht van Anne Frank is woensdag voor 140.000 euro verkocht bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem. De opbrengst was getaxeerd tussen 30.000 en 50.000 euro. De koper is onbekend.

Het gedichtje komt uit het poesiealbum van Christiane van Maarsen, door Anne liefkozend 'Cri-Cri' genoemd. Christiane was de oudere zus van Jacqueline van Maarsen, de beste vriendin van Anne. De twaalfjarige Anne schreef het versje op 28 maart 1942, enkele maanden voordat de familie Frank onderdook in het Achterhuis.



Het versje luidt:



Hebt ge uw werk niet goed gedaan,

kostbare tijd verloren,

grijp opnieuw de arbeid aan,

beter dan te voren.



Hebben anderen u gelaakt,

wat ge hadt misdreven,

zorg dan dat ge 't beter maakt,

dat is antwoord geven.

Volgens de directeur van het veilinghuis komt het bijna nooit voor dat een schrijfsel van Anne Frank op de markt komt. Het is alleen niet helemaal zeker of het versje echt door Anne zelf is bedacht. De eerste vier regels van het gedicht zijn overgeschreven uit het tijdschrift Het Ros Beiaard van 10 april 1938. De laatste vier regels zou Anne Frank er zelf bij verzonnen hebben.



Het veilinghuis geeft de koper er wel een authenticiteitsverklaring van Anne's vriendin Jacqueline bij. "Mijn zus, die de bijnaam Cri-Cri droeg, scheurde deze pagina uit haar poëzieschrift en gaf die rond 1970 aan mij", schrijft ze.