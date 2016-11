Door: Isabel Baneke − 23/11/16, 12:41

NS Publieksprijs Zou het boek 'Pogingen iets van het leven te maken' van Hendrik Groen vanavond in De Wereld Draait Door de NS Publieksprijs winnen? Mevrouw Wijnnobel en het echtpaar Passchier hopen van wel. "Wat op deze bladzijdes staat, maken wij mee."

Als een klein meisje verbergt Aaltje Wijnnobel (94) haar lach achter haar hand. Haar schouders schokken van plezier. Ze luistert naar Willem Passchier (91), die net als zij in het Noordwijkse woonzorgcentrum Groot Hoogwaak woont. In haar zitkamer leest hij haar en zijn vrouw Adriana (96) voor over goudvissen die gestorven zijn nadat een baldadige oudere roze koeken in het aquarium heeft gegooid.



"Dat gebeurt hier niet hoor", lacht Wijnnobel. "Maar het meeste van wat op deze bladzijdes staat maken wij wel mee. Over die idiote vaste plaatsen aan tafel bijvoorbeeld. Bij de bingo, op zaal of wanneer we een bakkie doen: waag het eens om op iemands plek te gaan zitten. Dan word je gewoon weggebonjourd."

Populair

Het vissenverhaal is een passage uit 'Pogingen iets van het leven te maken', een van de twee fictieve dagboeken onder het heteroniem van Hendrik Groen. De schrijver doet zich hierin voor als een 83-jarige die in een seniorencomplex in Amsterdam-Noord woont.



Groen tekent met nuchtere en humoristische toon het gezeur en geklaag van zijn medebewoners op, beschrijft de regeltjeszieke directie en het kattenkwaad dat hij uithaalt met zijn vriendenclubje 'Omanido' (Oud Maar Niet Dood).



Het boek is in trek, onder jong en voornamelijk oud. Sinds het twee jaar geleden verscheen is 'Pogingen iets van het leven te maken' 170 duizend keer over de toonbank gegaan - wat Groen een van de best verkopende schrijvers van Nederland maakt. En daar blijft het niet bij. Uitgeverij Meulenhoff heeft de vertaalrechten aan ruim dertig landen verkocht, er is een tv-serie in de maak en het boek is een van de zes genomineerden voor de NS Publieksprijs, die vanavond wordt uitgereikt.

Herkenbaarheid

"Ik had het vanochtend nog over het boek met de zwemclub", zegt mevrouw Passchier. "Wij takelen lichamelijk af en onze vrienden gaan dood, waardoor onze wereld steeds kleiner wordt. Groen steekt de draak met het bejaardenleven, dat is zijn behoud. Net als hij moeten we accepteren dat we bepaalde dingen niet meer kunnen en zelf iets van onze oude dag maken.



"Waar Groen en zijn vrienden stiekem gaan eten bij de Mexicaan en de Griek, gaan mevrouw Passchier en haar vriendinnen nu voor het zwemmen ontbijten bij de Hema. "En Willem schildert. We moeten dingen ondernemen, anders word je eenzaam, ook in een tehuis als dit. Want net als Groen, voelen we ook hier dat het slecht gaat in de zorg.



"Of ze zelf op hun favoriete boek hebben gestemd? Nee, bekent het drietal. "Wij hebben geen internet."