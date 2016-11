Door: Joris Belgers − 22/11/16, 14:17

© epa. Heeft Kanye West een zenuwinzinking.

Inzinking Nu blaast Kanye West wel vaker hoog van de toren, maar het lijkt erop dat de beroemde rapper ook zichzelf niet meer kan volgen.

© epa. Kanye West, hier vorig jaar bij een optreden.

Nadat West gisteren aankondigde de resterende 22 (!) optredens van zijn Amerikaanse tournee te schrappen, werd vanochtend bekend dat West in Los Angeles was opgenomen in het ziekenhuis wegens 'psychiatrische evaluatie', aldus de op dit gebied doorgaans goed ingevoerde roddelwebsite TMZ. Ook The New York Times meldt dat West is opgenomen, wegens uitputtingsverschijnselen.



De zenuwinzinking volgde nadat West zaterdagavond in Sacramento een concert al na twee nummers stillegde om een warrige speech af te steken. Er zouden huurmoordenaars van Jay-Z achter hem aan zitten, Facebook-baas Mark Zuckerberg belde hem maar niet terug. Ook prees hij Donald Trump, noemde hij de media racistisch, en bekritiseerde hij Obama en Clinton. West 'riskeerde zijn leven' om zijn fans 'de waarheid' te vertellen. West verliet vervolgens het podium, om niet meer terug te keren.

Druk jaar

I write this to you my brothers while still 53 million dollars in personal debt... Please pray we overcome... This is my true heart... — KANYE WEST (@kanyewest) Sun Feb 14 00:00:00 MET 2016

De artiest heeft een druk jaar achter de rug: in april verscheen zijn langverwachte album 'The Life of Pablo', hij lanceerde twee kledinglijnen, en hij begon aan zijn goeddeels uitverkochte stadiontour. Die was nodig, want maanden geleden claimde hij nog via Twitter geen geld meer te hebben (een schuld van 53 miljoen dollar), en vroeg hij Zuckerberg in hem te investeren.



Nu kost het afhuren van Madison Square Garden om je album te presenteren ook niet bepaald niets. Ondertussen loopt de streamingdienst Tidal niet bepaald lekker, die Jay-Z twee jaar terug samen met West vol bombarie lanceerde. Onlangs werd zijn vrouw Kim Kardashian in een hotelkamer te Parijs beroofd door gewapende overvallers.



Genoeg reden voor stress dus. Op sociale media maken zijn fans zich ondertussen zorgen om de geestesgesteldheid van de rapper, en werd hashtag #PrayForKanye trending.