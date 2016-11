Redactie − 21/11/16, 23:23

© ap.

De veelgeprezen Ierse schrijver William Trevor is vandaag op 88-jarige leeftijd overleden.

Hij gold als een grootmeester van het korte verhaal. Een aantal van zijn boeken is in het Nederlands vertaald, waaronder het in 2014 opnieuw uitgebrachte 'Het verhaal van Lucy Gault'. Hij werd ook geroemd om zijn toneelstukken.



Trevor werd vijfmaal genomineerd voor de Booker Prize, onder meer voor de verfilmde thriller 'Felicia's reis'. Ook viel zijn naam in verband met de Nobelprijs voor Literatuur. Trevor meed de publiciteit. Hij bleef buiten beeld, ook in zijn werk. "Mijn werk belicht aspecten van het menselijk bestaan", zei hij ooit. "Maar dat is nooit de opzet. Ik ben een verteller van verhalen."



Trevor beschouwde korte verhalen als het beste vehikel voor karakterstudies, vertelde hij in The Guardian. "Een relatie raakt vaak verloren in het grotere geheel van een roman. Ik scherm die graag af om echt goed naar de karakters te kijken."



De onderwerpen in Trevors werk leken vaak de moeilijkheden te reflecteren uit zijn jeugd, waarin hij opgroeide met ouders die vastzaten in een vreugdeloos huwelijk. "Het is niet zozeer dat ze ruzie maakten", vertelde hij daarover. "Ik hoorde mijn vader nooit schreeuwen of iets dergelijks. Ze konden gewoon niet met elkaar opschieten. Er was geen respect, niets. Ik heb altijd gedacht dat er daadwerkelijk iets gebeurd is, zoals er vaak iets in een huwelijk of een relatie gebeurt, wat niemand weet omdat het ver van de rest van de wereld wordt gehouden, omdat er schaamte is of zoiets. Er is een groot vraagteken."