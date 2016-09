Redactie, anp − 27/09/16, 15:54

© anp. Wim Pijbes in het net geopende museum Voorlinden in Wassenaar.

Zo onverwacht als Wim Pijbes het Rijksmuseum verliet in maart, zo plotseling verlaat hij nu ook het nieuwe Museum Voorlinden in Wassenaar. Artistiek directeur Suzanne Swarts neemt zijn werkzaamheden over. "Het is anders gelopen dan gedacht", zegt Pijbes.

Caldenborg en ik zijn niet met knallende deuren uit elkaar gegaan. Wim Pijbes

Museum Voorlinden is amper drie weken open. Het is een initiatief van kunstverzamelaar en zakenman Joop van Caldenborgh. Wim Pijbes laat aan Trouw weten dat hij en Caldenborgh 'niet met knallende deuren uit elkaar zijn gegaan'. Hij wil niet zeggen of hij ontevreden is over de invulling van zijn functie.



De scheidend directeur zal als bestuurslid nog betrokken blijven bij het Wassenaarse museum voor moderne en hedendaagse kunst. "Ik ga ook gewoon de lezingen geven die al gepland waren voor november," vertelt hij. Over zijn toekomstplannen wil hij niets loslaten. Gaat hij ook exposities maken in Voorlinden? "Dat weet ik nog niet."



Paradijs Voorlinden

Rondom de opening van het museum leek hij juist zeer ingenomen met zijn nieuwe aanstelling. Bij 'De Wereld Draait Door' zei hij: "Ik wilde graag iets anders en dat is meer dan gelukt''. Hij vertelde te zijn aangekomen in 'een soort paradijs' - Museum Voorlinden ligt op een landgoed van veertig hectare.



Pijbes leidde als directeur de verbouwing van het Rijksmuseum. Na de heropening werd het nieuwe Rijks bejubeld door de nationale en internationale pers. Ook daarna bleef Pijbes op alle mogelijke manieren aandacht vragen voor zijn museum.



In maart 2014 mocht hij de Amerikaanse president Obama rondleiden. Ook toen had hij een onverwachte actie in petto. Buiten het protocol om wist Pijbes zich voor 'De Nachtwacht' naast Obama te dringen. "Schaamteloos hè?" vertelde hij op televisie. "Maar wel leuk schaamteloos, toch?" De foto van Pijbes en Obama ging de hele wereld over.



In maart dit jaar toonde Pijbes zich nogmaals een man van verrassingen. Hij maakte bekend het Rijksmuseum achter zich te laten en de inrichting van een nieuw museum - Museum Voorlinden - te gaan leiden. Museum Voorlinden laat in een verklaring weten dat Pijbes vertrekt nu het museum 'nationaal en internationaal op de kaart is gezet en klaar is voor de toekomst'.