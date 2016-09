Door: Rianne Oosterom − 26/09/16, 14:13

© EPA. Justin Bieber tijdens een optreden in Australië.

Muziek Na roekeloos rijden en huizen met eieren bekogelen, richt Justin Bieber zich nu op een geheel andere activiteit: publiekelijk God aanbidden. Wat begon als een dubieuze reli-flirt, neemt nu missionaire proporties aan. 'I'm happy to be the truth'.

Ik ga mijn stem gebruiken met een reden. Justin Bieber

Onderuit in zijn trainingsbroek zit de vroegere bad boy van de tienerpop op een rode bank in een concerthal in Parijs. "We gaan het even rustig aan doen", zegt hij. Iedereen verwacht een gevoelige ballad over het gebroken hart van de popster (hij voerde flinke ruzie op instagram met zijn ex Selana Gomez). Maar Bieber heft het bekende christelijke worshiplied 'I could sing of your love' aan.



Als Bieber tokkelt, fluiten en juichen zijn fans. Het concert dat vorige weekend in Parijs plaatsvond, verandert in een kerkdienst. Handen gaan de lucht in, meisjes zingen dat ze voor eeuwig willen zingen over Gods liefde. "Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands."



Dat Bieber Jezus als de grote genezer ziet, zei hij vorig jaar al in een openhartig interview met Complex Magazine. "De grootste genezer van allemaal heet Jezus Christus. Hij geneest echt." Hij voegde eraan toe dat hij het niet langer voor zich wil houden. Hij wil leven als Jezus, maakte hij duidelijk en wil zijn stem 'met een reden gebruiken'.



Dat laatste lijkt hij tijdens het concert in Parijs in daden omgezet te hebben. Waar Biebers reli-flirt eerst nogal ongeloofwaardig was (hij liet zich dopen in een badkuip en even later werd cocaïne in zijn huis gevonden), lijkt hij de laatste tijd echt overtuigd. Onlangs nodigde hij de jonge Amerikaanse predikant Judah Smith, voorganger van de megakerk in Seattle, uit om een preek te geven tijdens een concert.



Dat gaat, net als het zingen van worship, toch verder dan de halfreligieuze teksten op zijn jongste album 'Purpose'. Daarvan zou je nog kunnen verdedigen dat het goede marketing is om een stoute ster door het stof te laten gaan en hem als in een bildungsroman te laten groeien tot iemand die niet langer rücksichtlos leeft, maar zijn bestemming vindt.



In Parijs liet hij zijn fans een flardje van die bestemming zien: hij is in ieder geval van plan voor altijd over Gods liefde te zingen, ook vanaf het podium.