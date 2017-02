Redactie − 11/02/17, 09:32

© anp. Piet Keizer (l) en Johan Cruijff (r), de voorbereider en de afmaker.

De voormalig linksbuiten van Ajax Piet Keizer is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij leed al langer aan een ongeneeslijke ziekte.

Keizer speelde gedurende zijn hele voetbalcarrière bij Ajax. Hij debuteerde in 1961 en maakte deel uit van de succesvolle ploeg met Johan Cruijff en Sjaak Swart die in de jaren zeventig drie keer op rij de Europacup 1 won. In 1972 veroverden zij ook de Wereldcup.



Tijdens zijn gehele carrière wist hij 189 doelpunten te maken. Hij speelde ook 34 keer voor het Nederlands elftal. Met Ajax werd hij daarnaast zes keer landskampioen en won hij vijf keer de KNVB beker.



Keizer was vooral bekend om zijn legendarische schijnbewegingen, waarmee hij veel tegenstanders om het veld wist te leiden. Hij stond enigszins in de schaduw van medespeler Johan Cruijf, maar op het veld waren ze een legendarisch duo. Keizer werd gezien als de voorbereider en Cruijf maakte het vervolgens af.



In totaal speelde Keizer 490 wedstrijden bij Ajax, totdat hij in oktober 1974 een punt zette achter zijn voetbalcarrière na een conflict met Ajax-trainer Hans Kraay senior.



Daarna hield hij zich jarenlang afzijdig van het voetbal, totdat hij in 2001 alsnog terugkeerde bij Ajax in verschillende functies. In 2010 werd hij nog benoemd tot erelid van Ajax, maar deed anderhalf jaar later weer afstand van die titel omdat hij het niet eens was met de gang van zaken bij Ajax. Sinds 2014 runde hij het bedrijf PR Sportmanagement samen met zijn zoon en Peter R. de Vries.