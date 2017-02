Redactie − 09/02/17, 10:57

Precies één jaar voor de Olympische Winterspelen in Gangneung pakte Ireen Wüst vanochtend haar wereldtitel terug op de 3.000 meter. Ook Sven Kramer heeft op overtuigende wijze eremetaal behaald, met een gouden plak op de 5.000 meter.

Sven Kramer heeft zich donderdag niet laten verrassen op de 5000 meter, zijn favoriete afstand. De Fries zette op de Olympic Oval van Gangneung in een man-tegen-man gevecht tegen Jorrit Bergsma een mondiale toptijd neer: 6.06,82. Daarmee verbeterde hij zijn eigen 'wereldrecord' op een laaglandbaan met bijna 3 seconden.



Ireen Wüst kwam eerder op de dag al vroeg in actie. De Brabantse ging agressief van start en hield dat lang vol. Hoewel ze de laatste ronden wat tijd moest toegeven, zette ze met 3.59.05 eveneens een toptijd neer. Daarmee bleef ze haar rivaal Martina Sablikova nipt voor (3.59,65). De Tsjechische won de voorgaande twee WK's.

Zenuwen

"De eerste is binnen, dit smaakt naar meer. Ik voel me goed, op naar de volgende, op naar de teamrace", zei Wüst na afloop. "Vooraf was ik best wel zenuwachtig. Maar ook na mijn rit bleef ik wel nerveus. het was echt spannend, zeker tijdens die rit van Sablikova. Ik durfde eigenlijk niet te kijken. Maar nu ga ik van dit feestje genieten."



Met haar derde wereldtitel op de 3000 meter op de eerste dag van de WK afstanden in Zuid-Korea, is Ireen Wüst op de 'eeuwige' ranglijst van dit toernooi gestegen naar de derde plek. Haar uitpuilende prijzenkast telt nu elf keer goud, twaalf keer zilver en een keer brons. Alleen de Duitse Anni Friesinger-Postma en de Tsjechische Martina Sablikova staan nog boven haar.



Wüst was niet de enige Nederlandse die op de 3 kilometer een medaille behaalde. Antoinette de Jong greep namelijk het brons met een tijd van 4.01.99. Yvonne Nauta eindigde als vijfde. De Friezin reed in de eerste rit van de ochtend een persoonlijk record: 4.02,56.