Redactie − 09/02/17, 10:57

© Pro Shots.

Precies één jaar voor de Olympische Winterspelen in Gangneung heeft Ireen Wüst laten zien dat ze in bloedvorm verkeert. Met een tijd van 3.59,05 versloeg ze op de 3.000 meter haar rivaal Martina Sablikova. Daarmee heeft ze na vier jaar de wereldtitel weer in haar bezit.

Ireen Wüst kwam vanochtend al vroeg in actie. De Brabantse ging aggressief van start en hield dat lang vol. Hoewel ze de laatste ronden wat tijd moest toegeven, zette ze met 3.59.05 een toptijd neer. Daarmee bleef ze haar rivaal Martina Sablikova nipt voor (3.59,65). De Tsjechische won de voorgaande twee WK's.

Zenuwen

"Vooraf was ik best wel zenuwachtig", bekende Wüst na afloop. "Maar ook na mijn rit bleef ik wel nerveus. het was echt spannend, zeker tijdens die rit van Sablikova. Ik durfde eigenlijk niet te kijken. Maar nu ga ik van dit feestje genieten."



Voor Wüst is het de derde wereldtitel op de 3.000 meter. De voorgaande twee keren dat ze zichzelf op die afstand tot beste schaatster van de wereld kroondde waren in 2011 (Inzell) en 2013 (Sotsji). Op dezelfde afstand werd de schaatster trouwens ook al twee keer Olympisch kampioen.



Wüst was niet de enige Nederlandse die op de 3 kilometer een medaille behaalde. Antoinette de Jong greep namelijk het brons met een tijd van 4.01.99. Yvonne Nauta eindigde als vijfde. De Friezin reed in de eerste rit van de ochtend een persoonlijk record: 4.02,56.

Sven Kramer

Het wereldkampioenschap afstanden wordt verreden op de gloednieuwe Gangneung Oval, dezelfde baan waarop begin februari 2018 om Olympisch eremetaal zal worden geschaatst. Naast de vrouwen, verrijden de mannen vandaag de 5.000 meter. Sven Kramer is de torenhoge favoriet voor het goud.