Juridische strijd De ondergang van Fortis, alweer in 2008, wordt opnieuw onderwerp van juridische strijd. De organisatie Consumentenclaim zegt namens ruim duizend beleggers opnieuw naar de rechter te gaan. De beleggers vinden een vorig jaar overeengekomen schikking over de schade die zij leden toen Fortis onderuit ging te mager.

Bijna een jaar geleden sloot de Belgische verzekeraar Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, een schikking met verschillende belangenorganisaties om de schade van beleggers te compenseren. Ageas trekt in die overeenkomst 1,2 miljard euro uit als compensatie voor beleggers, die hun aandelen Fortis in 2008 in korte tijd vrijwel waardeloos zagen worden.



Het akkoord kwam tot stand na lange onderhandelingen en verschillende rechtszaken. Ageas sloot het akkoord met onder andere de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), en de Belgische tegenhanger Deminor. Daarnaast sloten ook enkele claimorganisaties, zoals FortisEffect van advocaat Adriaan de Gier, zich aan bij het akkoord. Consumentenclaim liet destijds al weten zich nog te willen beraden, maar liet gisteren dus weten definitief niet akkoord te gaan met de schikking.

Volgende maand staat er bij het Gerechtshof Amsterdam een hoorzitting gepland over de compensatieregeling

Volgens de organisatie krijgen gedupeerde beleggers onder de schikking slechts een fractie van hun schade vergoed. Consumentenclaim zegt de regeling te hebben laten doorrekenen door externe deskundigen, waaruit zou blijken dat de schade voor beleggers vijf tot zes keer zo hoog zou zijn als de geboden compensatie. "Bij doorgang van de huidige regeling schiet een gemiddelde belegger met 1000 aandelen Fortis er minimaal 4000 euro bij in", aldus de claimorganisatie.



Volgende maand staat er bij het Gerechtshof Amsterdam een hoorzitting gepland over de compensatieregeling. Belanghebbenden kunnen daar laten weten wat ze vinden van de schikking. Dat had een opmaat kunnen zijn voor het algemeen verbindend verklaren van het akkoord. Of de aangekondigde rechtsgang van Consumentenclaim dat tegen kan houden, is nog onduidelijk.

De basis voor de schikking werd in 2014 al gelegd toen de rechter bepaalde dat Fortis-beleggers recht hadden op schadevergoeding omdat ze door de bank waren misleid. In 2008 raakte Fortis in de problemen, mede doordat het veel geld had neergelegd om concurrent ABN Amro over te nemen samen met Royal Bank of Scotland en Santander.



Die last, en het verslechterde financiële klimaat als gevolg van de ondergang van Lehman Brothers en de daarop volgende financiële crisis, leidde ertoe dat Fortis eind 2008 in twee stappen werd gered door de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid. In die periode communiceerde de bank steevast dat de kapitaalsbasis heel sterk zou zijn, terwijl intern al duidelijk was dat er grote problemen waren. Daardoor zijn beleggers mogelijk op het verkeerde been gezet, aldus de rechtbank destijds.