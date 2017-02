Door: Marco Visser − 08/02/17, 14:03

© AFP. Griekse demonstrant.

Griekenland Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geen vrienden gemaakt in Europa. Jeroen Dijsselbloem noemde het rapport over de Griekse schulden achterhaald. Als Dijsselbloem zoiets zegt, haalt dat de internationale pers omdat hij niet spreekt als Nederlandse minister van financiën, maar als voorzitter van de eurogroep.

Dijsselbloem laat er geen misverstand over bestaan. Kwijtschelding van schulden is niet aan de orde

Gisteravond publiceerde het IMF een rapport waarin staat dat Griekenland weliswaar enige vooruitgang boekt, maar dat de schulden nog altijd onhoudbaar zijn. Wat het IMF daarmee zegt is dat Europese landen een deel van de schulden moeten kwijtschelden, omdat het land anders ten onder gaat aan de schuldenberg.



Niet terugbetalen van schulden ligt uiterst gevoelig in Nederland en Duitsland, de strengste rekenmeesters van de eurozone. Zeker in een verkiezingsjaar willen zij niet aan hun burgers verkopen dat een deel van de leningen aan Griekenland nooit terugkomen.



Dijsselbloem laat er geen misverstand over bestaan. Kwijtschelding van schulden is niet aan de orde. Wel is te praten over een verlichting van de schulden door de looptijd van de leningen te verlengen of de rentes te verlagen. "Dat scheelt op de langere termijn behoorlijk veel geld. We zijn bereid om half 2018 opnieuw te kijken wat er nog mogelijk is en nodig is."



Volgens Dijsselbloem staat Griekenland er veel beter voor dan het IMF zegt. De economie groeit er al vier kwartalen op rij, de werkloosheid neemt af en de staatsschuld daalt.

Steunprogramma's

Zij willen het IMF ervan overtuigen dat het allemaal best meevalt.

De Griekse minister liet zich ook niet onbetuigd en zei dat het IMF een 'oneerlijk en misleidend' beeld geeft van zijn land. Wat dat betreft is hij het dus eens met zijn Europese collega's. Dat de Grieken en andere Europese ministers van financiën zo positief zijn over de Griekse economie, heeft een reden. Zij willen het IMF ervan overtuigen dat het allemaal best meevalt.



Het IMF doet namelijk alleen mee aan steunprogramma's als er een reeële kans is op terugbetaling van de leningen. Dat is de vraag met een staatsschuld van maar liefst 180 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Het IMF verleent normaal gesproken geen steun aan landen met een schuld hoger dan 120 procent.



Daarom ook dat het IMF voorlopig niet meedoet met het reddingsprogramma, al gaat Europa er vanuit dat het fonds later dit jaar alsnog de portemonnee trekt. Doet zij dat niet, dan betekent dat ook het einde van de Europese steun, zo heeft onder meer Duitsland diverse malen laten weten.

Voorwaarden

Wat niet meehelpt is dat het IMF zelf ook is verdeeld in hardliners en een meer vergevingsgezind deel.

Al maanden zijn IMF en Europa (de EU, ECB en het Europese noodfonds ESM) in gesprek over de voorwaarden voor steun. Zij moeten het deze zomer eens worden. Dan moet Griekenland een paar miljard euro betalen om oude schulden af te lossen. Zonder steun zal de Griekse crisis ongetwijfeld het nieuws weer gaan beheersen en het voortbestaan van de euro onder druk zetten.



Wat niet meehelpt is dat het IMF zelf ook is verdeeld in hardliners en een meer vergevingsgezind deel. De meerderheid van de directie wil de eisen aan de begroting best versoepelen. Dat leidt tot blije gezichten bij de Griekse kasbeheerders. Een minderheid houdt vast aan de oorspronkelijke strenge eisen, wat op een instemmend knikje kan rekenen van de Duitse minister Wolfgang Schäuble en Dijsselbloem.



Het IMF bracht het nieuws over de verdeeldheid aan de bestuurstafel zelf naar buiten. Opmerkelijk, want normaal gesproken houdt de directie dat soort onenigheid liever binnenskamers.