Door: Runa Hellinga − 08/02/17, 11:47

© Reuters. Bar in Boedapest. Onder de vlag van Heineken-Hongarije worden veel verschillende biertjes geproduceerd.

csikibier De procedure die Heineken begon tegen een kleine Hongaars-Roemeense brouwer, wegens merkroof, keert zich tegen het Nederlandse bedrijf.

De Hongaarse gemeente Hodmezovasarhely heeft winkels en horecagelegenheden in de stad opgeroepen om Heineken te boycotten. Op zich al opmerkelijk, maar wat de oproep nog meer gewicht geeft, is dat die gesteund wordt door Janos Lazar, voormalig burgemeester van Hodmezovasarhely en tegenwoordig als minister verantwoordelijk voor het kantoor van premier Viktor Orban. Lazar is na Orban waarschijnlijk de belangrijkste man van het land.



Zoals de bierfabrikant in een reactie aanduidde, heeft Heineken-Hongarije zich de gram van de gemeente op de hals gehaald met een kwestie waar de Hongaarse tak van het bedrijf weinig aan kan doen.

Het Echte Csikibier

Vreselijk verwarrend was het niet, want de fles en het etiket zagen er totaal anders uit.

Aanleiding is een proces dat Heineken-Roemenië in 2014 aanspande tegen een kleine Hongaars-Roemeense bierbrouwer, wegens misbruik van een merknaam.



In 2003 kocht Heineken een brouwerij in het Roemeense Miercurea Ciuc, een stadje dat vrijwel uitsluitend door ethnisch-Hongaarse Szakely wordt bewoond en in Hongarije bekend staat onder de Hongaarse naam Csikszereda. Die brouwerij produceerde een bier onder de merknaam Premium Ciuc. Hongaren in Roemenië hadden het meestal over Csikibier.



In november 2014 kwam een lokale brouwer, Lixid Project, met een eigen bier, het Igazi Csikisor (letterlijk het Echte Csikibier). Vreselijk verwarrend was het niet, want de fles en het etiket zagen er totaal anders uit en Igazi Csikisor is bovendien een kleinschalig bier dat vooral lokaal wordt verkocht. Desondanks stapte Heineken naar de rechter.

Merkroof

Voor het merk Heineken is er weinig aan de hand, maar deze vestiging brouwt 250 andere bieren.

Het bedrijf verloor in eerste instantie, maar kreeg uiteindelijk toch gelijk. Afgelopen januari besliste de rechter dat het inderdaad om merkroof ging en dat de kleine brouwerij de productie onder die naam moet stopzetten.



Die gerechtelijke uitspraak had alleen betrekking op het Echte Csikibier, niet op de andere bieren die Lixid Project maakt, maar directeur en mede-eigenaar Andras Lenard beweerde op Facebook niet geheel naar waarheid dat de brouwerij van de rechter binnen dertig dagen met de hele productie moet stoppen.



Sindsdien is Lenard niet op dat eerste bericht teruggekomen, integendeel. Volgens zijn laatste verklaringen gaat het om niet minder dan een regelrechte aanval op de Szekely en is het gerechtelijke besluit het resultaat van het feit dat Roemeense nationalisten niet willen dat iemand arbeidsplaatsen schept in Hongaarstalig gebied. Daarmee was een rel geboren, want voor veel Hongaren staat Szekelyland symbool voor een soort onbedorven Hongarendom.

De Szekely-identiteit

De nationalistische Hongaarse partij Jobbik zette de kwestie neer als een strijd tussen de kleine David tegen de reus Goliath.

De nationalistische Hongaarse partij Jobbik zette de kwestie neer als een strijd tussen de kleine David tegen de reus Goliath; tussen de lokale bierbrouwer Lixid en de internationale gigant Heineken. De gemeente Hodmezovasarhely zowel als parlementariërs van regeringspartij Fidesz volgden dat voorbeeld al snel.



Inmiddels is het lokale biertje Igazi Csiki Sor volgens de boycotters niet meer zomaar 'een dorstlessende nectar', maar een waar symbool van de Szekely-identiteit. Er gaan stemmen op om het bier te verheffen tot Hungaricum, dat wil zeggen een uniek en door de Hongaarse wet beschermd product.



Wat de gevolgen voor Heineken zijn als die stemmen hun zin krijgen, is nog onduidelijk, net zo onduidelijk overigens als wat de Heinekenboycot precies betekent voor bierliefhebbers. Zolang het om Heinekenbier gaat, is er weinig aan de hand, want dat bier heeft een relatief klein marktaandeel. Maar de Heinekenbrouwerij produceert meer dan 250 bieren, waaronder het in het land uiterst populaire Soproni.



Als die allemaal geboycot moeten worden, blijft er voor bierdrinkers straks weinig over om uit te kiezen.