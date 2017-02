Redactie − 05/02/17, 12:55 − bron: ANP

© epa. John Cryan, directeur van Deutsche Bank.

Met grote advertenties in Duitse kranten verontschuldigt Deutsche Bank zich dit weekend voor gemaakte fouten. Sinds zijn aantreden is de bank zo'n vijf miljard euro kwijtgeraakt aan juridische geschillen, schrijft directeur John Cryan. "Er zijn ernstige fouten gemaakt."

Daardoor is de bank niet alleen veel geld, maar ook vertrouwen verloren, aldus Cryan. "We moeten ons daarvoor verontschuldigen."



Deutsche Bank sloot 2016 opnieuw af met dieprode cijfers door allerlei boetes en schikkingen. Onderaan de streep kwam de bank 1,4 miljard euro tekort. Het jaar daarvoor werd de grootste bank van Duitsland nog zwaarder getroffen door boetes, wat leidde tot een nettoverlies van 6,8 miljard euro.



Ook vorige maand daalde er een boeteregen op de bank neer. Onder meer van toezichthouders in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, omdat er tussen 2011 en 2015 recht onder de neus van de bank voor zo'n 10 miljard dollar aan Russisch geld is witgewassen.

Russische aandelen

Medewerkers van Deutsche kochten voor klanten een bepaalde hoeveelheid Russische aandelen aan in roebels en deden kort daarna zo'n zelfde aantal aandelen voor precies dezelfde prijs van de hand via het kantoor in Londen. Handel die geen enkel economisch doel dient, oordeelde het New York Department of Financial Services, maar die zich uitstekend leent om geld wit te wassen. "De bank liet vele kansen voorbijgaan om de operatie op te merken, te onderzoeken en stop te zetten omdat naleving van de regels er zeer te wensen overlaat."



De boetes vallen in het niet bij de straf waar Deutsche Bank het jaar mee begon. Ze schikte toen voor 7,2 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van justitie, zodat ze niet wordt vervolgd voor haar rol in het drama van de rommelhypotheken, dat de basis was voor de economische crisis die in 2008 uitbrak.



Dat de reputatieschade groot is, lijken ook de bestuurders zich nu te realiseren. "Het management en de bestuurders zullen alles doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat dit soort zaken nog een keer gebeuren."