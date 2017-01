Bewerkt door: redactie − 16/01/17, 02:06 − bron: ANP, AP

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dat stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport dat maandag verscheen. De acht rijkste mensen op aarde bezitten evenveel vermogen als de 3,6 miljard armste mensen.

Volgens het onderzoek, dat aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos is gepubliceerd, is de kloof tussen arm en rijk veel groter dan al werd gedacht. Nieuwe en betere gegevens over de verdeling van de rijkdom in de wereld wijzen volgens Oxfam Novib uit dat de armste helft van de wereldbevolking minder vermogen heeft dan eerder werd aangenomen. De acht rijkste mensen ter wereld bezitten gezamenlijk 426,2 miljard dollar.



Het verschil is daarmee groter geworden dan een jaar geleden. Toen zei Oxfam dat de 62 rijkste mensen ter wereld evenveel bezaten als de halve wereldbevolking. Inmiddels is het vermogen van die 3,6 miljard armsten even groot als dat van de acht rijkste mannen, van Bill Gates tot Michael Bloomberg. De allerrijkste is Bill Gates, de Amerikaanse oprichter van Microsoft met een vermogen van 75 miljard dollar.

Extreme ongelijkheid

De hulporganisatie waarschuwt dat zulke ongelijkheid leidt tot grote politieke woede. 'Ongelijkheid houdt honderden miljoenen mensen gevangen in armoede. Het breekt onze samenlevingen op en ondermijnt democratie.' Oxfam roept wereldleiders op meer te doen dan alleen mooie beloftes. Als oplossingen draagt de organisatie hogere belastingen op vermogen aan en meer investeringen in publiek voorzieningen.



'Ons rapport toont opnieuw aan dat de extreme ongelijkheid wereldwijd nog steeds toeneemt', zegt algemeen directeur in Nederland Farah Karimi. 'Het is een schande dat een handjevol mensen over zoveel vermogen kan beschikken terwijl een op de tien mensen moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag.'