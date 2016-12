22/12/16, 02:30 − bron: ANP

© anp. Vakantiedrukte op Schiphol.

Schiphol en de luchthaven van Eindhoven kregen in het derde kwartaal allebei een recordaantal passagiers over de vloer. Op Schiphol steeg het aantal reizigers vergeleken met een jaar eerder met bijna 8 procent naar 18,6 miljoen. In het kleinere Eindhoven liep de drukte 15 procent op tot ruim 1,5 miljoen passagiers.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt uit de cijfers dat de Nederlandse luchthavens hun sterke opmars van de laatste jaren voorzetten. Er vliegen al zes jaar elk kwartaal meer passagiers van en naar Nederland dan in hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. De zomer is de periode waarin doorgaans de meeste reizigers worden vervoerd.



Landelijk werden er afgelopen kwartaal 20,8 miljoen passagiers verwerkt, een kleine 8 procent meer dan een jaar eerder. De regionale vliegvelden in Rotterdam, Groningen en Maastricht zagen hun passagiersaantal wel teruglopen. Vooral in Maastricht ging het relatief gezien om een grote daling. Door het wegvallen van een aantal bestemmingen kreeg Maastricht slechts 49.000 passagiers te verwerken, terwijl dit er in het derde kwartaal vorig jaar nog bijna 75.000 waren.



Het statistiekbureau meldt verder dat Schiphol in de maanden juli, augustus en september meer luchtvracht verwerkt heeft. De hoeveelheid cargo kwam op jaarbasis 1,7 procent hoger uit op 416 duizend ton. In Maastricht was anderzijds sprake van een forse terugval in het vrachtvervoer, met 42 procent tot 6600 ton. Dat kwam vooral door het vertrek van een vliegmaatschappij, waardoor er onder andere vluchten van en naar Zuid-Amerika zijn weggevallen. Omdat er in Limburg relatief weinig maatschappijen actief zijn had dat grote invloed op de totale overslag.