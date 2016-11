30/11/16, 02:30 − bron: ANP

Levensmiddelengiganten als Nestlé, Colgate-Palmolive en Unilever gebruiken palmolie van leveranciers in Indonesië die jonge kinderen aan het werk zetten. Dat staat in een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept de multinationals op om beter na te gaan waar ze hun palmolie vandaan halen.

Amnesty heeft onderzoek gedaan naar de grote palmolieleverancier Wilmar en trof op plantages jonge kinderen aan die zwaar fysiek werk moesten doen. Naast kinderarbeid was er ook sprake van mensen die gedwongen werden om voor een hongerloontje te werken. Ook was het slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden. Arbeiders werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en ook met de veiligheid was het vaak slecht gesteld.



Geen controle

Volgens Amnesty checken westerse bedrijven nauwelijks hoe het er op de plantages aan toegaat. Wilmar draagt al jaren een keurmerk dat aangeeft dat ze zich keurig aan de wet houdt. Maar in de praktijk controleert niemand de bedrijfsvoering, stelt een woordvoerder van Amnesty.



De organisatie wil dat de levensmiddelenconcerns Wilmar aanspreken op de misstanden. Ook zouden ze helder aan de consument moeten uitleggen in welke producten de palmolie van Wilmar precies is verwerkt, zodat consumenten hun keuze daarop kunnen baseren. Volgens Amnesty is het nu niet duidelijk of het goedje ook in bijvoorbeeld Knorr-soep, Dove-zeep of Ola-ijsjes zit.



Problemen aanpakken

Unilever erkent in een reactie dat er problemen zijn op het gebied van arbeids- en mensenrechten in de palmolie-industrie: 'Hoewel al flink vooruitgang is geboekt met het aanpakken van milieuproblemen die verband houden met de teelt van palmolie, zijn we het er volledig mee eens dat nog veel meer moet worden gedaan om deze zeer zorgwekkende maatschappelijke problemen aan te pakken.'



Nestlé benadrukt intensief met Amnesty samengewerkt te hebben bij de totstandkoming van het rapport. 'We onderzoeken de beschuldigingen die te maken hebben met de aankoop van palmolie, en ook onze toeleveranciers', zo verklaart het Zwitserse concern.