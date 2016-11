Bewerkt door: redactie − 26/11/16, 05:52 − bron: Reuters

Amerikanen hebben vrijdag vooral van achter een scherm op koopjes gejaagd. Daarmee verandert Black Friday, de vrije dag vol kortingen na Thanksgiving, van karakter. Nog steeds waren de winkels vol, maar Dwaze Dagen-achtige taferelen worden steeds minder.

Black Friday is de aftrap van het feestdagenseizoen, waarin kerstinkopen voor sommige ketens voor de helft van de jaarlijkse omzet zorgen. Volgens financieel analisten komen er online 20 procent meer bezoekers, en zijn in winkelpanden zelf juist 3 tot 4 procent minder klanten dan vorig jaar.



Winkeleigenaren verwachten dit jaar een omzetstijging van 3,6 procent, zo meldt persbureau Reuters, en die groei komt alleen van online verkopen. De website van warenhuis Macy's lag vrijdag plat door het grote aantal bezoekers. Volgens Macy's voelen consumenten zich beter en geven ze daarom meer uit.

Veel winkels houden op Black Friday extra sales, en een aantal begint al op donderdag met kortingen die oplopen tot 40 procent. Op die Thanksgiving-dag gaven Amerikanen al 1,13 miljard dollar uit, 14 procent meer dan vorig jaar. De emoties bij de warenhuizen liep donderdag en vrijdag hoog op. Zowel op een parkeerplaats bij Macy's in New Jersey als op een parkeerplaats van een Wal-Mart in Nevada kwamen mensen om het leven bij schietpartijen. Bij winkelgigant Wal-Mart kregen shoppers ruzie om een parkeerplek.