Door: Paul Ruiter − 25/11/16, 15:31

© anp.

De Nederlandse arbeidsmarkt trekt verder aan. In alle provincies daalde de afgelopen drie jaar de werkloosheid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in Flevoland, Limburg en Friesland zijn meer mensen aan het werk.

De Nederlandse arbeidsmarkt lijkt de klap van de economische crisis gestaag te boven te komen. De economie groeit, er zijn meer openstaande vacatures het aantal werklozen neemt af. Toch is het werkloosheidsniveau nog altijd niet terug op het niveau van 2008, net voor de crisis, stelt het CBS.

In het derde kwartaal van 2016 zat 5,6 procent van de gehele Nederlandse beroepsbevolking zonder baan. In de provincie Groningen is die werkloosheid met 7,1 procent het hoogst. Daarmee lost het Flevoland af als koploper.



In Zeeland is het aantal werklozen al jarenlang het laagst. Daar zit 'slechts' 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk.



Ook in de twee andere zuidelijke provincies, Limburg en Noord-Brabant, is de werkloosheid relatief laag rond de vijf procent. Gemiddeld zijn er in Nederland meer mensen aan het werk: de arbeidsparticipatie steeg naar 66,2 procent. In Utrecht zijn relatief de meeste mensen aan het werk (69,1), en de minste in Groningen (62,9).

Vacatures

Ook het aantal openstaande vacatures nam de afgelopen drie jaar toe. In het derde kwartaal van dit jaar waren dat er 159.000. Een groei van liefst zeventig procent. Die stijging was het sterkst (en explosief) in Zeeland (319 procent), Drenthe (243 procent) en Flevoland (222 procent).



Bovenop de vacatures kwamen er ook meer nieuwe banen bij. Relatief het meest in Noord-Holland (plus 3,7 procent) en Noord-Brabant (plus 2,4 procent). Dat er meer openstaande vacatures zijn, duidt er volgens het CBS op dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt.



Dat brengt nadelen met zich mee, want in sommige provincies wordt de arbeidsmarkt daar krapper door. Werkgevers kunnen dan uit minder werklozen putten voor een open vacature. De arbeidsmarkt in Zeeland heeft daar het meest last van.



In Zuid-Holland zijn de meeste banen te vinden: die provincie is verantwoordelijk voor 16 procent van alle openstaande vacatures in Nederland. Vanzelfsprekend is de arbeidsmarkt daar ook het ruimst. Voor elke vacature zijn in Zuid-Holland vijf werklozen beschikbaar. Ter vergelijking: in Zeeland is dat amper één werkzoekende per vacature.

Krimpregio's en Amsterdam

In de krimpregio's lijkt de sterke banendaling van de afgelopen jaren wat af te nemen. Het aantal banen nam in die regio's met afnemende bevolkingsaantallen minder hard af. In de Achterhoek en Zuid-Limburg is een kleine groei. De regio rond Amsterdam is een uitschieter in Nederland. Daar kwamen er in twee jaar tijd 46.000 banen bij. Ook in Eindhoven en Tilburg nam het aantal banen in volgens het CBS in die periode relatief fors toe.