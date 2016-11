23/11/16, 03:25 − bron: ANP

© anp. Het verschil in de beloningen van mannen en vrouwen neemt af.

Het verschil in de beloningen van mannen en vrouwen neemt af, onder meer doordat het opleidingsniveau van vrouwen stijgt. Daardoor verdienen jonge vrouwen inmiddels gemiddeld meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van eigen onderzoek.

Dankzij hun gemiddeld hogere opleiding verdienen vrouwen tot 36 jaar bij de overheid meer dan mannen. In het bedrijfsleven ligt het omslagpunt, waarbij mannen meer verdienen dan vrouwen, bij 30 jaar. Bij de oudere werknemers is het opleidingsniveau van mannen vaak nog hoger dan dat van vrouwen. Mannen profiteren dan ook van zaken als werkervaring en hun beroepsniveau.



Inhaalslag

Vrouwen zijn volgens het CBS bezig aan een inhaalslag op het gebied van beloningen. Vooral bij de overheid is het salarisverschil tussen de geslachten de afgelopen jaren geslonken. In 2008 verdienden vrouwen in de publieke sector in doorsnee 16 procent minder dan mannen, in 2014 bedroeg dit verschil nog 10 procent. In het bedrijfsleven slonk het gat van 22 naar 20 procent.



Een groot deel van het verschil komt door kenmerken als opleidings- en beroepsniveau, deeltijdwerk en werkervaring. Daarvoor gecorrigeerd verdienden vrouwen bij de overheid in 2014 5 procent minder dan mannen, tegen 7 procent in 2008. In het bedrijfsleven nam het gecorrigeerde verschil in die periode af van 9 naar 7 procent.



Het CBS kan naar eigen zeggen niet vaststellen of het overblijvende verschil te maken heeft met discriminatie of andere oorzaken.