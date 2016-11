22/11/16, 14:04 − bron: ANP

Lufthansa schrapt woensdag ruim 800 vluchten door stakingen

De Duitse luchtvaart dreigt morgen volledig in de soep te lopen door pilotenstakingen bij Lufthansa. Door die stakingen schrapt de luchtvaartmaatschappij 876 van de in totaal 3000 vluchten. Zowel vluchten binnen Europa als naar verre bestemmingen worden door de acties geraakt.

Lufthansa reageerde dat het er alles aan doet om de passagiers te informeren en indien mogelijk om te boeken naar andere luchtvaartmaatschappijen. Ook heeft het bedrijf de rechter gevraagd de staking te verbieden. De rechtbank in Frankfurt buigt zich volgens persbureau Reuters nog dinsdagmiddag over dat verzoek. Bij het totale aantal van 3000 vluchten dat Lufthansa, noemt, zijn overigens ook die van dochtermaatschappijen als Swiss, Austrian en Brussels Airlines inbegrepen. Bij die bedrijven wordt helemaal niet gestaakt. Onder het hoofdmerk van de luchtvaartgroep worden dagelijks zo'n 1800 vluchten uitgevoerd.



Het conflict tussen Lufthansa en de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit sleept zich al meer dan twee jaar voort. Sinds 2014 waren er al dertien eerdere stakingen, de laatste in september 2015. Behalve over het salaris zijn de partijen het oneens over onder meer de pensioenen en over de groeiplannen die de luchtvaartmaatschappij heeft met prijsvechter Eurowings.



Diezelfde budgetdochter heeft vandaag wegens een staking ruim dertig retourvluchten van en naar Düsseldorf en Hamburg moeten schrappen. Een deel van het cabinepersoneel heeft van 05.00 uur 's morgens tot 20.00 uur 's avonds het werk neergelegd.



De vakbonden Verdi en Ufo ruziën al maanden over een nieuwe cao voor de stewards en stewardessen van Eurowings, zowel met de directie van het bedrijf als onderling. De stakingsoproep voor dinsdag is afkomstig van Verdi, dat meer loon en betere arbeidsomstandigheden eist voor het cabinepersoneel.