22/11/16, 10:51 − bron: ANP

Het Belgische industriële investeringsbedrijf Groep Heylen neemt de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) in Utrecht over van de Staat. De totale opbrengst voor de Staat bedraagt bijna 3,6 miljoen euro.

Bij de Nederlandse Munt werken ongeveer negentig mensen. De activiteiten zullen na de overname op termijn op een goedkopere locatie in de omgeving van Utrecht worden doorgezet. De Munt heeft nog een lening bij de Staat van 1,2 miljoen euro. Als die is afgelost blijft een netto-opbrengst van 2,4 miljoen euro over.



Het sinds 1567 in Utrecht gevestigde bedrijf verkeert al langer in financieel zwaar weer en in april bevestigde het kabinet dat er plannen waren voor de privatisering van de muntenproducent. Daarop werd een zoektocht gestart naar een koper.



De KNM slaat sinds 1807 de Nederlandse munten. Nu gaat het vooral om stuivers, verder worden er veel buitenlandse munten geslagen. Een order uit Chili om 850 miljoen peso's te produceren zorgde voor grote problemen en leverde het bedrijf een boete op wegens wanprestatie. Ook slaat de KNM herdenkingsmunten.



De Munt zorgt er ook voor dat beschadigde munten worden ingenomen en vernietigd. Daarnaast speelt de KNM een belangrijke rol in de strijd tegen valsemunterij. Die twee taken worden na de verkoop overgenomen door De Nederlandsche Bank.



Staatssecretaris Eric Wiebes (financiën) stelt dat met de verkoop aan Heylen de Munt een nieuwe toekomst tegemoet kan gaan. De investeerder heeft de ambitie om de KNM uit te bouwen tot een belangrijke speler in Europa. Heylen is met zijn dochterbedrijf Royal Blanking actief op de markt van circulatiegeld. Volgens het bedrijf vormt de overname een goede aanvulling op de bestaande muntactiviteiten.