26/09/16, 02:34 − bron: ANP

Steeds meer bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Sinds eind 2009 zijn er niet meer zo veel ondernemingen geweest met dat probleem als nu het geval is. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Zo'n 7 procent van de bedrijven in Nederland heeft last van onderbezetting als het gaat om voldoende geschikte en ervaren medewerkers. Van de informatie- en communicatiebedrijven geeft zelfs 17 procent aan dat er sprake is van een tekort aan gekwalificeerd personeel. In de zakelijke dienstverlening noemt een op de tien deze belemmering.



Over het algemeen zien ondernemers de laatste tijd wel steeds minder obstakels, constateert het CBS. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het aantal klachten over zaken als onvoldoende vraag of financiële belemmeringen. De ondervraagden spreken hier tegenwoordig veel minder over dan een paar jaar geleden.



Extra personeel

Ook het aantal ondernemers dat verwacht binnenkort extra personeel aan te nemen was de laatste jaren niet meer zo hoog. Volgens het statistiekbureau speelde dit aan het begin van het tweede en derde kwartaal respectievelijk bij 8 en 6 procent van de bedrijven.



Alles bij elkaar stonden er halverwege dit jaar zo'n 155.000 vacatures open. Dat waren er nog wel bijna 100.000 minder dan het record van voor het begin van de crisis in 2008.