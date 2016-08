26/08/16, 11:32 − bron: ANP

Het grondpersoneel van KLM mag voorlopig geen stakingen inzetten als pressiemiddel in een conflict met de luchtvaartmaatschappij. Het gerechtshof in Amsterdam handhaafde vrijdag in hoger beroep het door de rechtbank opgelegde stakingsverbod tot 5 september.

De rechter legde het voorlopige stakingsverbod eerder deze maand op in een door KLM aangespannen kort geding wegens de vakantiedrukte op Schiphol en de aanhoudende terreurdreiging. Vakbond FNV was het daar niet mee eens en ging in beroep.



Het gerechtshof oordeelde dat de topdrukte op Schiphol, vanwege de schoolvakantie, zorgt voor een ,,dringende maatschappelijke noodzaak'' om stakingen tot 5 september te verbieden. De voorgenomen acties zouden het luchtverkeer op Schiphol volgens het hof 'ernstig' kunnen ontwrichten. De gevolgen voor KLM, Schiphol en duizenden gedupeerde reizigers zouden daarbij onaanvaardbaar groot zijn.



Het hof benadrukte verder dat stakingen na 5 september niet verboden zijn. Omdat stakingen geen optie waren, organiseerde FNV afgelopen week verschillende stiptheidsacties. Een deel van het grondpersoneel werkte daarbij strikt volgens de regels, zonder het stapje extra te zetten dat in het hoogseizoen vaak nodig is om alles voor de reizigers soepel te laten verlopen.