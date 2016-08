25/08/16, 17:46 − bron: ANP

© anp xtra.

Het is de VVD en PvdA gelukt om de koopkracht van ouderen voor volgend jaar te repareren. Zowel mensen met alleen AOW als met een aanvullend pensioen houden extra geld over, melden ingewijden. Hoe groot de plus uitpakt is nog niet duidelijk: de definitieve cijfers worden bekend met Prinsjesdag.

Het kabinet heeft met 'alle macht' geprobeerd om het eindplaatje er op een nette manier uit te laten zien en dat is gelukt, zei minister Stef Blok (wonen) vandaag. "Volgens mij krijgen alle groepen, dus ook de ouderen, echt een heel keurige koopkracht."



De bewindslieden kwamen donderdag bijeen voor een kort overleg over de begroting van 2017. Vrijdag bij de ministerraad worden de laatste zaken hierover afgewikkeld. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem (financiën) zitten daar geen moeilijke punten meer tussen. Ook minister Lodewijk Asscher van sociale zaken liet weten dat het begrotingsoverleg vrijwel voltooid is.



Volgens ramingen van het Centraal Planbureau stijgt de koopkracht van werkenden volgend jaar naar verwachting met 1,1 procent, maar zouden uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er waarschijnlijk op achteruitgaan met 0,7 procent. Het kabinet liet twee weken geleden weten hier iets aan te willen doen. Door de bank genomen gaan de verschillende inkomensgroepen er volgend jaar 1 procent op vooruit.