27/12/16, 03:54 − bron: ANP

© anp. Minister Ronald Plasterk

Minister Ronald Plasterk haalt in een interview met de Volkskrant hard uit naar de huidige Eurocommissaris Frans Timmermans. Zo zegt hij dat Timmermans in 2010 een half jaar lang niets uitvoerde, omdat hij per se de buitenlandportefeuille wilde hebben. ,,Timmermans kan het snoeihard spelen'', aldus Plasterk in de krant.

Plasterk: ,,Toen we in 2010 in de oppositie belandden, was hij net staatssecretaris van Europese Zaken geweest. Eenmaal terug in de kamer zei Timmermans dat hij de buitenlandportefeuille wilde hebben. Maar daar zat al iemand op. Hij zei: nou, dan doe ik gewoon niks. Ik vond het een rare vertoning. Iedereen was bezig, Timmermans zei: ik hoor het wel als ik wat kan doen met Buitenlandse Zaken.' Uiteindelijk heeft hij dat woordvoerderschap gekregen.''



Volgens Plasterk zat het ook tussen de verschillende partijleiders in het kabinet Balkenende IV niet goed. Over en weer werden verwijten gemaakt, zo stelt hij. ,,Een heel verschil met het huidige kabinet. Als er nu wat negatiefs in de pers staat, dan bellen Rutte en Samsom elkaar en zeggen ze allebei: Vervelend, het zal wel weer bij mij vandaan komen. Toen was het meer: Vervelend, het zal wel weer bij jullie vandaan komen.''



Timmermans wilde niet reageren op de uitspraken van Plasterk.