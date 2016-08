27/08/16, 05:55 − bron: ANP

© anp. Diederik Samsom

PvdA-leider Diederik Samsom vindt dat hij zijn fractie "verwaarloosd" heeft. In een interview zaterdag met NRC zegt hij vooral in het begin van deze kabinetsperiode te weinig aandacht te hebben gehad voor zijn collega-PvdA'ers in de Tweede Kamer.

'Ik had Kamerleden meer moeten coachen. Uit de fractie is niet gehaald wat erin zat. Ik heb de couveusebaby verwaarloosd.' Volgens Samsom was hij vooral gebrand om het kabinet-Rutte II tot een succes te maken, waardoor zijn aandacht voor andere aspecten van het partijleiderschap in het gedrang kwam.



Door als PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven hoopte hij het sociaal-democratische profiel van zijn partij scherp te houden. Sommigen zagen echter een politicus die vooral op leek te komen voor de coalitie van zijn partij met de VVD. Een van de gevolgen hiervan was een botsing tussen Samsom en opstandige Kamerleden over strafbaarstelling van illegaliteit. Vier PvdA-Kamerleden verlieten onder Samsom teleurgesteld de fractie.