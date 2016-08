Redactie − 25/08/16, 20:32 − bron: ANP

© anp. Geert Wilders tijdens een Tweede Kamerdebat over de instroom van asielzoekers.

Je kunt de PVV veel verwijten, maar geen omslachtigheid. Het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij past op slechts één A4-tje. Speerpunten zijn de de-islamisering van Nederland, sluiting van alle asielzoekerscentra en een vertrek uit de Europese Unie.

Mijn boodschap aan Nederland is: Nederland moet weer van ons worden Geert Wilders

Als het aan de PVV ligt, komt geen enkele asielzoeker Nederland meer in. Radicale moslims worden preventief opgesloten en alle moskeeën sluiten hun deuren. Een verbod op de koran en het dragen van hoofddoekjes in een publieke functie moeten korte metten maken met de 'islamisering van ons land', aldus de partij. "In plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld aan de gewone Nederlander."



De koers met betrekking tot asielzoekers en moslims is een stuk harder dan bij de verkiezingen in 2012. Toen wilde de PVV het aantal asielzoekers nog beperken tot maximaal duizend per jaar en mocht er geen moskee 'meer bij'.



Toch staan er ook 'vertrouwde' standpunten op het lijstje: Nederland uit de Europese Unie, fors extra geld voor politie en defensie en het terugdraaien van de bezuinigingen in de ouderenzorg. De PVV wil ook het eigen risico in de zorg afschaffen en de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.



Het programma werd vanavond gepresenteerd op de Facebookpagina van partijleider Geert Wilders. Die zegt 'ontzettend trots op het conceptverkiezingsprogramma' te zijn. "De PVV gaat de islam bestrijden, wil de grenzen sluiten, uit de Europese Unie en alle miljarden euro's die we daarmee besparen teruggeven aan de bevolking. Mijn boodschap aan Nederland is: Nederland moet weer van ons worden."



De partij houdt het overigens bij deze beknopte versie met elf punten. Een uitgebreider programma komt er niet, zei een woordvoerder.