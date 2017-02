Door: Redactie − 15/02/17, 00:55 − bron: Reuters

© ap. Donald Trumps naaste adviseur Kellyanne Conway.

Het Witte Huis moet serieus overwegen disciplinaire maatregelen te nemen tegen adviseur Kellyanne Conway. Dat heeft het Bureau voor Overheidsethiek (OGE) in de VS dinsdag in een brief laten weten.

De naaste adviseur van president Donald Trump heeft volgens het bureau de ethische regels overschreden door publiekelijk de productlijn van Trumps dochter Ivanka te promoten. Conway zei vorige week op Fox News dat alle Amerikanen Ivanka's producten moesten gaan kopen. Dit deed ze nadat het bedrijf Nordstrom had aangekondigd de tegenvallende productlijn van Ivanka uit de handel te nemen.



Goed gesprek

'Er is een sterke reden om te geloven dat mevrouw Conway de gedragsregels heeft overtreden en dat disciplinaire maatregelen gerechtvaardigd zijn', aldus de directeur van het Ethisch bureau Walter Shaub. Het Witte Huis gaf eerder aan een 'goed gesprek' te hebben gehad met Conway, maar dat gaat volgens het OGE niet ver genoeg.



Ook Trump viel het bedrijf Nordstrom aan op twitter. Maar de ethische regels zijn niet van toepassing op de president zelf, hoewel zijn opmerkingen wel als opgepast worden beschouwd.



Het Witte Huis wilde niet reageren op de brief.



Het Bureau voor Overheidsethiek (OGE) heeft geen wettelijke bevoegdheden. Het kan alleen aanbevelingen doen, maar die zijn niet bindend.