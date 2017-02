Bewerkt door: redactie − 14/02/17, 04:50 − bron: Belga

© reuters. Donald Trump (links) en Steve Mnuchin, vlak na zijn benoeming.

De Amerikaanse Senaat heeft toegestemd met de benoeming van Steven Mnuchin (53), die jarenlang partner was bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en een hedgefonds leidde. Mnuchin kreeg 53 stemmen voor en 47 stemmen tegen.

© getty.

Mnuchin was in het verkiezingsjaar verantwoordelijk voor de financiën van de campagne van president Donald Trump, die hem een 'financier, bankier en zakenman van wereldklasse' noemde. De vader van de nieuwe minister van financiën werkte ook voor Goldman Sachs. Onder Mnuchin worden belastingverlagingen voor bedrijven verwacht.



Mnuchin is een voormalige partner van zakenbank Goldman Sachs, die een kwalijke reputatie werd toegedicht als hoofd van de OneWest bank ten tijde van de financiële crisis. Tienduizenden Amerikanen verloren toen hun huis aan de bank, omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen. Mnuchin maakte ten koste van hen enorme veel winst.



Tijdens zijn campagne ageerde Trump nog tegen Goldman Sachs, onder meer omdat zijn rivaal, democrate Hillary Clinton, betaald had gekregen voor besloten toespraken die ze daar gaf.



Hervormingen

Tegenstanders van de benoeming van Mnuchin vrezen dat hij hervormingen van het financiële systeem in het voordeel van de consument zal belemmeren, en beschuldigen hem ervan zich niet de doorsnee Amerikaan kan verdiepen, omdat hij nooit financiële tegenslagen heeft gekend.



Republikeinen zijn juist van mening dat Mnuchin vanwege zijn ervaring in de zakenwereld en het bankwezen de juiste man op de juiste plek is.